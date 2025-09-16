A Champions League da Uefa 2025/26 está de volta. A 71ª edição — a 34ª desde que foi renomeada — começa nesta terça-feira (16), com os confrontos válidos pela fase de liga. Antes do início da competição, a redação do Lance! apontou o principal favorito para conquistar a Orelhuda nesta edição. Confira os palpites:

Votos da redação do Lance! 🗳️

Nathalia Gomes: Chelsea, com o brilho dos brasileiros

Gabriel Bergone: Manchester City, para fechar o ciclo do Guardiola, porque ele merece.

Rodrigo Mendes: Real Madrid, pela tradição e pela força

Alessandra Ferreira: Liverpool, pelos reforços

Pedro Ernesto: Barcelona, com o brilho de Lamine Yamal de Raphinha, sem a Inter de Milão no caminho

Fernanda Gondim: Barcelona

Leonardo Bessa: Arsenal

Bernardo Pinho: Manchester City, porque os tempos de glória de Guardiola voltarão

Lucas Bayer: Real Madrid

Contagem por time ✅

🔵🔴 Barcelona: 2 votos

🔵⚪ Manchester City: 2 votos

⚪⚪ Real Madrid: 2 votos

🔵🔵 Chelsea: 1 voto

🔴🔴 Liverpool: 1 voto

🔴⚪ Arsenal: 1 voto

Barcelona, eliminado pela Inter de Milão na semifinal da temporada passada, lidera a votação ao lado do Manchester City, que busca redenção sob o comando de Pep Guardiola após um desempenho abaixo do esperado. O Real Madrid, maior campeão da história do torneio com 15 títulos, também aparece na liderança da preferência. Com um voto cada, estão os ingleses Chelsea, atual campeão do Mundial de Clubes; Liverpool, vencedor da última edição da Premier League; e Arsenal, única equipe entre as citadas que ainda não conquistou o título da competição.

Arsenal em ação na Champions League 2024/25 (Foto: Ian Kington/AFP)

Fase de liga 🔢

A principal mudança no formato da Champions é o fim da tradicional fase de grupos. Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.

Mata-mata ⚔️

Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, capital da Hungria.

Fase de liga da Champions League: rodadas e datas 🧮

Rodada 1: 16 e 18 de setembro de 2025

16 e 18 de setembro de 2025 Rodada 2: 30 de setembro e 1 de outubro de 2025

30 de setembro e 1 de outubro de 2025 Rodada 3: 21 e 22 de outubro de 2025

21 e 22 de outubro de 2025 Rodada 4: 4 e 5 de novembro de 2025

4 e 5 de novembro de 2025 Rodada 5: 25 e 26 de novembro de 2025

25 e 26 de novembro de 2025 Rodada 6: 9 e 10 de dezembro de 2025

9 e 10 de dezembro de 2025 Rodada 7: 20 e 21 de janeiro de 2026

20 e 21 de janeiro de 2026 Rodada 8: 28 de janeiro de 2026

Fase eliminatória da Champions League 📅

Play-off pré-mata-mata: 17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026

17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026 Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março de 2026

10/11 e 17/18 de março de 2026 Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril de 2026

7/8 e 14/15 de abril de 2026 Semifinal: 28/29 de abril e 5/6 de maio de 2026

28/29 de abril e 5/6 de maio de 2026 Final: 30 de maio de 2026

