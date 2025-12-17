menu hamburguer
The Best Fifa: Raphinha não é escolhido por Ancelotti, Marquinhos e outro brasileiro; veja votos

Brasileiro ficou de fora do top-3 da premiação

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
O atacante Raphinha recebeu 17 votos como melhor jogador do mundo na edição de 2025 do prêmio Fifa The Best, mas não foi a primeira escolha dos representantes brasileiros na votação. O camisa 11 do Barcelona apareceu no pódio das escolhas de Marquinhos, Carlo Ancelotti e do jornalista Carlos Eduardo Mansur, mas ficou sempre na segunda colocação entre eles.

Pelo regulamento da premiação, cada país é representado por três votantes: o técnico da Seleção, o capitão e um jornalista indicado. No caso do Brasil, participaram da votação o zagueiro Marquinhos, capitão da seleção, o técnico Carlo Ancelotti e Carlos Eduardo Mansur, do Grupo Globo. O prêmio foi conquistado por Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain.

Marquinhos colocou Dembélé como primeiro colocado, seguido por Raphinha e Achraf Hakimi. Já Ancelotti também escolheu o atacante francês em primeiro, com o brasileiro em segundo e Kylian Mbappé em terceiro. Mansur foi o único dos três a não incluir Dembélé no topo da lista ao apontar Lamine Yamal como melhor do mundo, com Raphinha em segundo e o jogador do PSG na terceira posição.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Raphinha no The Best

Apesar de não ter recebido votos brasileiros para a liderança, Raphinha teve presença constante na votação geral. Ao todo, o atacante apareceu 104 vezes entre os três primeiros colocados: foram 17 votos para primeiro lugar, 40 para segundo e 47 para terceiro.

Na temporada avaliada pela Fifa, Raphinha somou 38 gols e 24 assistências em 64 partidas, desempenho que o colocou entre os principais nomes do futebol mundial, mesmo sem conquistar o prêmio principal.

Fifa The Best 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🏆 Melhor jogador do futebol masculino
Venecedor: Ousmane Dembélé (PSG/França)

🏆 Melhor jogadora do futebol feminino
Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino
Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino
Escalação: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alexia Russo.

🏆 Melhor técnica do futebol feminino
Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)

🏆 Prêmio Puskás: gol mais bonito do futebol masculino
Vencedor: Santiago Montiel (Independiente, da Argentina) 🔴🔴

🏆 Prêmio Marta: gol mais bonito do futebol feminino
Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres, do México) 🟡🔵

🏆 Melhor goleiro do futebol masculino
Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchestert City/Itália) 🧤

➡️ Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa

🏆 Melhor goleiro do futebol feminino
Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea) 🧤

🏆 Prêmio do Fair Play
Vencedor: Dr. Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg, da Alemanha)

❓: O profissional é integrante da equipe médica de um clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magdeburg durante uma partida da Bundesliga 2, a segunda divisão do futebol da Alemanha.

🏆 Prêmio de torcida do ano
Vencedor: Zakho SC (Iraque)

❓: Antes de uma partida contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho lançou milhares de brinquedos infantis no gramado, que posteriormente foram recolhidos e doados a crianças necessitadas no país.

Dembélé com o prêmio FIFA The Best (Foto: Reprodução/X)
Dembélé com o prêmio FIFA The Best (Foto: Reprodução/X)

