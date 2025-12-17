The Best Fifa: Raphinha não é escolhido por Ancelotti, Marquinhos e outro brasileiro; veja votos
Brasileiro ficou de fora do top-3 da premiação
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Raphinha recebeu 17 votos como melhor jogador do mundo na edição de 2025 do prêmio Fifa The Best, mas não foi a primeira escolha dos representantes brasileiros na votação. O camisa 11 do Barcelona apareceu no pódio das escolhas de Marquinhos, Carlo Ancelotti e do jornalista Carlos Eduardo Mansur, mas ficou sempre na segunda colocação entre eles.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal inglês destaca má fase de reforço milionário do Arsenal
Futebol Internacional17/12/2025
- Futebol Internacional
Estêvão vira assunto no Chelsea após vitória na Copa da Liga: ‘Onde está?’
Futebol Internacional17/12/2025
- Lance! Biz
Fifa The Best: melhor 11 passa de € 1 bilhão em valor de mercado
Lance! Biz16/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Pelo regulamento da premiação, cada país é representado por três votantes: o técnico da Seleção, o capitão e um jornalista indicado. No caso do Brasil, participaram da votação o zagueiro Marquinhos, capitão da seleção, o técnico Carlo Ancelotti e Carlos Eduardo Mansur, do Grupo Globo. O prêmio foi conquistado por Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain.
Marquinhos colocou Dembélé como primeiro colocado, seguido por Raphinha e Achraf Hakimi. Já Ancelotti também escolheu o atacante francês em primeiro, com o brasileiro em segundo e Kylian Mbappé em terceiro. Mansur foi o único dos três a não incluir Dembélé no topo da lista ao apontar Lamine Yamal como melhor do mundo, com Raphinha em segundo e o jogador do PSG na terceira posição.
Raphinha no The Best
Apesar de não ter recebido votos brasileiros para a liderança, Raphinha teve presença constante na votação geral. Ao todo, o atacante apareceu 104 vezes entre os três primeiros colocados: foram 17 votos para primeiro lugar, 40 para segundo e 47 para terceiro.
Na temporada avaliada pela Fifa, Raphinha somou 38 gols e 24 assistências em 64 partidas, desempenho que o colocou entre os principais nomes do futebol mundial, mesmo sem conquistar o prêmio principal.
Fifa The Best 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🏆 Melhor jogador do futebol masculino
Venecedor: Ousmane Dembélé (PSG/França)
🏆 Melhor jogadora do futebol feminino
Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino
Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino
Escalação: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alexia Russo.
🏆 Melhor técnica do futebol feminino
Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)
🏆 Prêmio Puskás: gol mais bonito do futebol masculino
Vencedor: Santiago Montiel (Independiente, da Argentina) 🔴🔴
🏆 Prêmio Marta: gol mais bonito do futebol feminino
Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres, do México) 🟡🔵
🏆 Melhor goleiro do futebol masculino
Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchestert City/Itália) 🧤
➡️ Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa
🏆 Melhor goleiro do futebol feminino
Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea) 🧤
🏆 Prêmio do Fair Play
Vencedor: Dr. Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg, da Alemanha)
❓: O profissional é integrante da equipe médica de um clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magdeburg durante uma partida da Bundesliga 2, a segunda divisão do futebol da Alemanha.
🏆 Prêmio de torcida do ano
Vencedor: Zakho SC (Iraque)
❓: Antes de uma partida contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho lançou milhares de brinquedos infantis no gramado, que posteriormente foram recolhidos e doados a crianças necessitadas no país.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias