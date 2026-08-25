Raphinha 'camisa 9'? Sem reforço de peso, Barcelona revela plano B, diz jornal Atlético de Madrid não irá negociar atacante argentino com o Barcelona

O Barcelona definiu sua estratégia ofensiva após o encerramento definitivo das tratativas por Julián Álvarez. Diante da postura irredutível do Atlético de Madrid, que rejeita vender o centroavante argentino para rivais diretos na Espanha, o clube catalão optou por não buscar um plano B no mercado internacional. Segundo informações do jornal Marca, a diretoria liderada por Deco e o técnico Hansi Flick decidiram manter o elenco atual, descartando investimentos em atletas de segunda prateleira a poucos dias do fechamento da janela.

A situação de Álvarez no clube da capital tornou-se delicada após o jogador ser vaiado pela própria torcida na partida contra o Villarreal. No entanto, a alta cúpula colchonera permanece irredutível: o atacante vice-campeão mundial só será negociado com equipes de fora do futebol espanhol, o que exclui qualquer possibilidade de transferência para o Camp Nou ou para o Real Madrid.

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Sem margem para buscar um grande nome nas horas finais do mercado, a comissão técnica aprovou a permanência do grupo atual, confiando na polivalência dos nomes já disponíveis.

Versatilidade do elenco e jovens talentos sustentam decisão de Flick

A satisfação de Hansi Flick com o desempenho da equipe na pré-temporada e na vitória de estreia contra o Elche foi determinante para travar novas investidas. O treinador alemão destacou a mobilidade dos atletas de frente, exemplificada pela atuação de Raphinha improvisado no comando de ataque.

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O atacante da Seleção Brasileira foi utilizado como centroavante e anotou dois gols e uma assistência na partida de estreia em La Liga, mostrando toda sua versatilidade para flutuar nas regiões de ataque.

Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona (Foto: Jose Jordan / AFP)

Além do brasileiro, o treinador conta com as recém-chegadas contratações Anthony Gordon e Karim Adeyemi — pontas de origem que já atuaram centralizados durante os amistosos de preparação —, além da opção de utilizar Dani Olmo na função.

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No setor de formação, o clube aposta nas promessas Hamza Abdelkarim, egípcio de 18 anos que terminou como artilheiro da pré-temporada, e no jovem Bisiwu. Caso a estrutura necessite de ajustes no decorrer da competição, o Barcelona planeja reavaliar o mercado apenas na janela de janeiro.

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