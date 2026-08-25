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Rafael Leão pode fechar com time da Premier League e disputar a Champions; entenda

Jogador não deve permanecer no Milan e busca um novo clube

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 09:50
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rafael leão portugal
Rafael Leão comemora gol pelo Milan; jogador é alvo de clube da Premier League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

O atacante português Rafael Leão, de 27 anos, pode estar de malas prontas para trocar o Milan pelo Aston Villa, da Inglaterra. Vivendo um período de incertezas no clube italiano, o jogador passou a ser avaliado pela equipe de Birmingham como uma solução importante para sanar carências no setor ofensivo do time, que disputa a Premier League e a Champions na atual temporada. A informação é do jornal italiano La Gazzetta Dello Sport.

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Disputar a Champions League seria um atrativo para Rafael Leão

Rafael Leão em ação no duelo entre Milan x Juventus
Rafael Leão em ação no duelo entre Milan x Juventus (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

O interesse do Aston Villa ganhou força principalmente após a equipe sofrer uma derrota por 4 a 0 para o Brighton na rodada de abertura da Premier League. A goleada sofrida em casa expôs de forma imediata a necessidade de novas alternativas para o ataque do time inglês.

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No momento, as conversas entre os clubes estariam em estágio intermediário, focadas na avaliação de viabilidade financeira do negócio. Para o atleta, além de disputar a Premier League, o grande atrativo da transferência é a possibilidade de disputar a Champions League na atual temporada. Curiosamente, o atacante português nasceu a apenas 40 minutos de distância de Birmingham, ou seja, adaptação à cidade não seria um problema.

Jogador vive clima tenso com o Milan

A relação de Rafael Leão com o clube de Milão ficou desgastada desde o final da última temporada, quando ele manifestou o desejo de buscar novos rumos na carreira. A contratação do técnico Ruben Amorim pela equipe italiana gerou expectativas de que o atacante pudesse permanecer, mas o próprio treinador já deixou claro que não conta com o atacante português.

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O estilo de jogo implementado por Amorim, que exige bastante empenho tático e contribuição defensiva dos atacantes sem a posse de bola, não favorece as características de jogo do português.

Para complicar ainda mais o cenário, Leão acabou ficando de fora da primeira partida da Serie A por conta de uma lesão. Na sua ausência, o jovem Alphadjo Cissé assumiu o posto, agradou bastante à comissão técnica e ganhou espaço na equipe. Com o destaque do concorrente, o português deve seguir no banco de reservas, ficando atrás de nomes como Pulisic e Rabiot.

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Leão recusou oferta da Turquia

Antes de entrar na mira da liga inglesa, o jogador foi alvo do Galatasaray, da Turquia. O clube de Istambul apresentou uma proposta salarial de 12 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 72 milhões) por temporada, em um vínculo de cinco anos.

Apesar das cifras expressivas, o montante não convenceu o atacante a atuar no futebol turco, e os clubes também não alcançaram um acordo financeiro pela taxa de transferência.

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