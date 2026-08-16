Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori, Havertz e Odegaard marcam Equipes se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra

O Arsenal saiu na frente do placar contra o Manchester City, neste domingo (16), em Cardiff, pela final da Supercopa da Inglaterra. O lateral Riccardo Calafiori e o atacante Kai Havertz foram os responsáveis por darem a vantagem para os Gunners no primeiro tempo.

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O gol do italiano saiu antes do primeiro minuto do primeiro tempo. Na primeira investida do Arsenal no campo ofensivo, Lewis-Skelly achou um passe na medida para Calafiori, que invadiu a área e tocou na saída de Donnarumma para balançar as redes. Veja abaixo:

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O Arsenal alcançou o segundo gol ainda no primeiro tempo. Em uma nova jogada ofensiva de impacto, foi a vez de Kai Havertz aparecer na área do City para marcar de cabeça.

No início do segundo tempo, Martin Odegaard voltou a marcar para os Gunners. Em mais uma jogada de destaque da equipe de Arteta, o noruguês ficou de frente para o goleiro Donnarumma, e com frieza, deslocou o italiano para marcar.

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Como foi Arsenal x Manchester City?

Texto por: Tiago Mendes

Primeiro tempo

O Arsenal começou a partida em ritmo intenso e precisou de apenas 22 segundos para transformar a superioridade inicial em vantagem. Lewis-Skelly encontrou Calafiori em profundidade, e o lateral italiano avançou com tranquilidade antes de finalizar rasteiro no canto de Donnarumma. O gol relâmpago confirmou a postura agressiva dos Gunners desde o primeiro toque na bola, enquanto o Manchester City demorou a encontrar espaços para reagir. Foden levou perigo aos 19 minutos, mas parou em defesa de Raya, e Haaland também teve uma oportunidade após passe de Doku, sem conseguir superar o goleiro espanhol.

A equipe de Mikel Arteta, porém, continuou criando as principais oportunidades e chegou ao segundo gol aos 37 minutos. Odegaard levantou a bola na área, Tzolis desviou de cabeça e encontrou Havertz, que completou para as redes. O City tentou responder na sequência e teve duas boas chances em uma mesma jogada: Raya defendeu finalização de Haaland, e, no rebote, Ben White bloqueou o chute de Doku. Antes do intervalo, o Arsenal ainda chegou perto do terceiro, mas Gvardiol salvou em cima da linha após finalização de Odegaard.

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Segundo tempo

O Arsenal voltou do intervalo mantendo a intensidade e ampliou a vantagem logo no início da etapa. Tzolis recebeu pela esquerda e acionou Odegaard, que passou por Gvardiol antes de driblar Donnarumma e mandar a bola para o fundo da rede. Com 3 a 0 no placar, os Gunners passaram a controlar o ritmo da partida, enquanto o Manchester City aumentou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Os torcedores do Arsenal chegaram a gritar "olé" nas arquibancadas diante da superioridade da equipe.

O City só voltou a ameaçar com mais perigo na reta final. Marmoush arriscou de longe e obrigou Raya a trabalhar, enquanto Cherki criou espaço pela direita e encontrou Semenyo dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, mas o goleiro do Arsenal apareceu novamente para fazer uma boa defesa e preservar a vantagem. Com o adversário sem conseguir reagir, os Gunners administraram os minutos finais e confirmaram a vitória por 3 a 0 na abertura oficial da temporada.

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