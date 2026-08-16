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Lens bate PSG e conquista a Supercopa da França pela primeira vez

O Lens conquistou a Supercopa pela primeira vez na sua história

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:46
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Lens comemoram título coma torcida ao fundo da imagem
Jogadores do Lens comemoram título contra PSG na Supercopa (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

O Lens fez história neste domingo (16) ao conquistar a primeira Supercopa da França de sua história. A equipe venceu o PSG por 1 a 0, no Estádio Félix-Bollaert, em Lens, com gol de Thauvin, e levantou o troféu diante de sua torcida. A partida ainda teve as expulsões de Kyllian Antonio e Nuno Mendes.

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Como foi PSG x Lens?

Primeiro tempo

O PSG começou a partida com mais volume, controlando o ritmo na maior parte do tempo e criando as principais oportunidades, mas pecava na hora de finalizar. Sem conseguir transformar a superioridade em gol, o time parisiense viu o Lens aproveitar uma jogada confusa dentro da área aos 32 minutos. A bola sobrou para Udol, que cruzou rasteiro para Thauvin. O camisa 10 apareceu livre e mandou para as redes, abrindo o placar. A vantagem, porém, durou pouco em termos de tranquilidade. Minutos depois, Kyllian Antonio foi expulso após uma entrada forte em Akliouche, deixando a equipe da casa com um jogador a menos. Com superioridade numérica, o atual campeão francês e da Champions League aumentou a pressão e passou a dominar ainda mais as ações ofensivas, mas não conseguiu encontrar o caminho do gol antes do intervalo.

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Segundo tempo

Com a superioridade numérica, o PSG voltou do intervalo com Dembélé, Fabián Ruiz e Nuno Mendes, buscando aumentar a pressão sobre o Lens. A estratégia surtiu efeito, e a equipe criou uma grande oportunidade aos 15 minutos, após uma bela jogada coletiva. Nuno Mendes recebeu em condição de finalizar cara a cara com Risset, mas o goleiro levou a melhor e evitou o empate.

O time parisiense continuou rondando a área adversária e chegou a balançar as redes após um belo lançamento de Vitinha para Doué, que encontrou Fabián Ruiz livre. O espanhol marcou, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Pouco depois, o PSG voltou a assustar em outra jogada de Doué, que deixou a bola para Dembélé finalizar frente a frente com o goleiro.

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Mesmo com um jogador a menos, o Lens também encontrou espaço para atacar e teve uma oportunidade clara de definir a partida: Skóras recebeu com o gol praticamente aberto após Safonov sair da meta, mas finalizou para fora. Na sequência, o PSG perdeu sua vantagem numérica. Nuno Mendes se envolveu em uma disputa com Skóras e acabou expulso após acertar uma cotovelada, deixando as duas equipes com dez jogadores em campo e mudando novamente o cenário da decisão. Com a igualdade numérica tudo dificultou e o PSG não conseguiu reagir no confronto.

Thauvin comemorando gol com o braço levantado
Thauvin após marcar contra o PSG na Supercopa da França (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Visão do Lance!

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Após uma boa troca de passes do PSG, Nuno Mendes recebeu em condição para finalizar cara a cara com Risset. O lateral tentou vencer o goleiro do Lens, mas bateu diretamente nele e desperdiçou uma grande oportunidade de deixar tudo igual na decisão.

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Deu aula 🏅

O camisa 10 Thauvin foi o principal destaque do Lens. Além de marcar o gol que colocou a equipe em vantagem, o meia assumiu o papel de articulador e teve boa participação nos momentos em que o time conseguiu ficar com a bola. Após a expulsão, porém, o cenário mudou completamente, e o Lens precisou se dedicar ainda mais à defesa. Nesse contexto, vale uma menção honrosa ao goleiro Risset, que suportou bem a pressão do PSG e apareceu com boas defesas para manter a vantagem no placar.

Ficou abaixo 📉

Nuno Mendes também teve participação decisiva em momentos distintos da partida. O lateral esteve envolvido em um lance que poderia ter resultado no empate do PSG e, já na reta final, acabou expulso. A saída do português tirou justamente a vantagem numérica que o time tinha como principal arma para pressionar em busca da reação, deixando a equipe novamente com dez jogadores nos minutos finais.

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Árbitro segurando o cartão vermelho e jogadores do Lens em volta sinalizando uma revolta
Kyllian Antonio foi expulso na Supercopa da França (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

✅ Ficha técnica

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França
🥅 Gols: (LEN) Thauvin, 32'1T° (0-1)
🟨 Cartões amarelos: (PSG) D. Doué
🟥 Cartões vermelhos: (LEN) Kyllian Antonio, (PSG) Nuno Mendes

🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Digne (Nuno Mendes); Vitinha, Beraldo (F.Ruiz) e Zaïre-Emery; Doué Akliouche (Dembélé) e Kvaratskhelia (Mayulu).

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🔴 Lens (Técnico: Dino Toppmöller)
Risser; Ganiou, Nawrocki e Antonio; Titraoui, Cuisance (Bulatovic), Abdulhamid e Udol; Thauvin (Skóras), Ivanovic (Aguillar) e Sima (Fofana).

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