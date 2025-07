Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (5), brigando por um lugar na semifinal do Mundial de Clubes. Porém, o embate entre os dois gigantes não é nada incomum: há pouco mais de um ano, ambos estavam na decisão da Champions League.

Na ocasião, os Merengues venceram os Aurinegros por 2 a 0, com direito a gol de Vini Jr, que, com o tento, se credenciou à briga pelo prêmio de melhor jogador do mundo. 13 meses depois, o Lance! reflete sobre as mudanças vividas nos dois clubes antes do duelo nos Estados Unidos.

👀 O que mudou em Real e Borussia?

Observar as áreas técnicas é dar o primeiro passo na análise. À época, o Real tinha em seu banco Carlo Ancelotti, que deixou o cargo ao final da última temporada para assumir a Seleção Brasileira, dando lugar ao novo comandante: o basco Xabi Alonso, brilhante nas últimas temporadas pelo Bayer Leverkusen.

Já na Alemanha, o Borussia tinha em seu banco Edin Terzic, que passou por diversas categorias de base do clube antes de ser promovido ao cargo principal em 2022. Hoje, quem conduz o time é Niko Kovac, de 53 anos, com passagens por Bayern de Munique e pela seleção da Croácia.

Xabi Alonso e Niko Kovac se enfrentam no duelo entre Real Madrid e Borussia (Fotos: AFP)

⚪⚪ O sobe e desce em Madri

Na decisão europeia, o 11 inicial do Real passou por mudanças significativas. Enquanto Courtois se mantém intacto no gol, a linha de defesa estará 75% alterada para o confronto deste sábado: enquanto Nacho atua no futebol árabe, Carvajal e Mendy se recuperam de lesão e não estarão disponíveis. Rüdiger é o único remanescente.

O setor central não tem mais seu grande cérebro: Toni Kroos, que cruzou bola na cabeça de Carvajal naquela tarde em Wembley e se despediu do futebol de clubes ao apito final. Outro lesionado, Camavinga não estará em campo, enquanto Valverde e Bellingham seguem intactos no meio.

Vini Jr, que marcou o gol que fechou o caixão em Londres, segue como principal esperança do time. Na ocasião, o camisa 7 fez dupla de ataque com Rodrygo, que iniciou a era de Alonso sem prestígio e deve ser reserva nas quartas de final. A principal adição ao elenco após a decisão foi a de Kylian Mbappé, que chegou sem custos semanas após a final, mas ainda não venceu títulos de grande porte com a camisa blanca. O francês é dúvida para formar o ataque com Vinícius, já que se recupera de um problema de saúde; o jovem Gonzalo García, com três gols no torneio, pode ser o escolhido.

Taticamente, as mudanças de Ancelotti para Alonso têm começado a aparecer. Enquanto o italiano sempre se utilizou do básico 4-4-2 para imprimir suas ideias, o basco, famoso pelo 3-4-2-1 no Leverkusen, está provando as melhores maneiras de transformar quatro anos de trajetória de Carletto aos seus moldes.

Para isso, Tchouaméni tem atuado como um homem central na linha defensiva nos momentos com a bola, dando maior liberdade para os laterais Alexander-Arnold e Fran García. Vini Jr se mantém com liberdade para construir pelo lado esquerdo, mas caindo também pelo meio. Sem um volante de origem, a construção é feita a partir dos zagueiros e de Tchouaméni, enquanto Gonzalo García faz o homem centralizado no setor ofensivo.

As diferenças entre o Real Madrid da final da Champions de 2024 (esq.) e do último jogo no Mundial (dir.) (Arte: Lance!)

🟡⚫ O sobe e desce em Dortmund

Enquanto Xabi procura encontrar a melhor maneira de mudar a cultura na capital espanhola, Niko Kovac já deu esse passo além. Tendo assumido o Borussia no fim de janeiro, o croata transformou o que Terzic tinha e que o jovem Nuri Sahin não conseguiu fazer em um bom legado, e conduziu o time à próxima Champions em grande arrancada na Bundesliga.

O que antes se traduzia em um tradicional 4-2-3-1 agora se descreve em um 3-5-2. Hummels, aposentado, e Schlotterback, lesionado, não estarão diante do poderoso ataque do Real, que terá pela frente um trio formado por Süle, Anton e Bensebaini.

Pelos lados, Ryerson - remanescente da decisão - e o jovem meteórico Svensson fazem papel de alas. A chegada de Jobe Bellingham somou muito no Mundial, porém, o central não poderá enfrentar seu irmão mais velho, Jude, por conta de suspensão. Sabitzer deve recuperar seu espaço no time titular junto a Pascal Gross e Nmecha, dupla que também não estava no time titular em 2023/24.

Adeyemi manteve sua qualidade provada, e a troca no ataque foi de artilheiro para artilheiro. Füllkrug, vendido ao West Ham, deu lugar a Guirassy, que já anotou três gols no Mundial e é a principal esperança da equipe para o confronto com o Real.

Entre mudanças nos dois bancos e muitas trocas dentro das quatro linhas, Real e Borussia têm planejamentos distintos em relação à história de 2023/24. Na ocasião, Dani Carvajal abriu o placar de cabeça já aos 29 minutos do segundo tempo, e Vini Jr, recebendo assistência de Bellingham, bateu de pé esquerdo para garantir o 15º título.

Os dois times se reencontraram na fase de liga da última edição do torneio europeu, mas o destino foi semelhante. Os alemães abriram 2 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, mas um recital do camisa 7 brasileiro conduziu o time à virada para 5 a 2.

As diferenças entre o Borussia Dortmund da final da Champions de 2024 (esq.) e do último jogo no Mundial (dir.) (Arte: Lance!)

⚽ Real Madrid x Borussia Dortmund: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

A bola rola para Real Madrid e Borussia Dortmund neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Quem avançar enfrenta o vencedor de Paris Saint-Germain x Bayern de Munique, que acontece no mesmo dia, mas um pouco antes, às 13h.