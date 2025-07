O Borussia Dortmund enfrenta o Real Madrid neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Os alemães apostam em Serhou Guirassy para surpreender e chegar à semifinal.

Em sua primeira temporada pelo Borussia, Guirassy já chegou assumindo o protagonismo. Seu desempenho fez com que os 18 milhões de euros (R$ 114,7 milhões na cotação atual) pagos pelos aurinegros parecessem pouco. O atacante de Guiné foi o artilheiro da Liga dos Campeões ao lado de Raphinha, com 13 gols marcados. Na Bundesliga, foi o vice-artilheiro com 21 tentos anotados, atrás apenas de Harry Kane, com 26.

Seus feitos individuais foram a notícia positiva em uma temporada bastante irregular do Borussia Dortmund, que contou até com troca de treinador. Nuri Sahin foi demitido em janeiro e Kovac assumiu em fevereiro. Essa oscilação se entendeu ao Mundial. Os aurinegros não venceram nenhuma partida por mais de um gol de diferença até então e sofreram bastante contra Fluminense e Monterrey. Porém, Guirassy disputa a artilharia da competição e é o trunfo para encarar o Real Madrid.

Apesar da campanha dramática na competição até então, os aurinegros conquistaram o primeiro lugar no Grupo F, ficando à frente do Fluminense. Nas oitavas, o time de Nico Kovac eliminou o Monterrey com uma vitória justa, por 2 a 1.

Dortmund bateu o Monterrey por 2 a 1 e avançou às quartas (Foto: Juan Mabromata/AFP)

⚽ Guirassy no Dortmund: Números absolutos na temporada 24/25

Para uma temporada de estreia, Serhou Guirassy surpreendeu positivamente e demonstrou sua capacidade como um autêntico centroavante. Inclusive, marcou um hat-trick contra o Barcelona, principal rival do Real Madrid. As estatísticas totais pelo Borussia Dortmund em 2024/25 são impressionantes: