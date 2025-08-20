menu hamburguer
Futebol Internacional

Argentinos reagem a Mastantuono no Real Madrid: ‘Zidane’

Meia argentino atuou por 23 minutos na estreia da LaLiga

Franco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
imagem cameraFranco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Madrid (ESP)
Dia 20/08/2025
20:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Franco Mastantuono deu seu primeiro passo com a camisa do Real Madrid. O argentino entrou no segundo tempo do confronto com o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga, e ganhou seus primeiros minutos no futebol europeu. Mesmo com pouco tempo em campo, o meia encantou a mídia de seu país, até mesmo com comparações com um ídolo dos Merengues.

A "ESPN Argentina" destacou a coincidente estreia de Mastantuono pelo Real Madrid com a de Zinedine Zidane no mesmo dia. Em 2001, o meia francês entrou em campo pela primeira vez com a camisa do clube espanhol também, em um 19 de agosto, naquela vez em uma Supercopa da Espanha, contra o Real Zaragoza.

— Um dos fatos mais curiosos sobre sua estreia foi uma coincidência com uma lenda do Real Madrid: Zinedine Zidane. Acontece que o atacante de 18 anos estreou no mesmo dia que Zizou com a camisa do Real Madrid. O francês também estreou pelo Real Madrid em 19 de agosto, mas em 2001, quando o campeão da história da Champions League conquistou sua sexta Supercopa da Espanha contra o Real Zaragoza. O francês estreou no jogo de ida (que terminou em 1 a 1) e seis dias depois conquistou seu primeiro título como jogador do Real Madrid (o jogo de volta terminou em 3 a 0). Franco Mastantuono começou sua carreira no Real Madrid no mesmo dia, mas 24 anos depois: 19 de agosto de 2025, contra o Osasuna, na primeira rodada da LaLiga 2025/26 — publicou a ESPN Argentina.

Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Outro portal que destacou a estreia do jovem argentino foi o tradicional jornal "Olé", que falou sobre os poucos treinos que Mastantuono teve com o grupo do Real Madrid. Além disso, elogiaram o comportamento dentro e fora de campo do jogador de 18 anos.

— Não foi apenas histórico, foi também inesquecível: Franco Mastantuono, tendo treinado com a equipe apenas quatro vezes, estava prestes a estrear pelo Real Madrid com apenas 18 anos. Ele ouviu as instruções, prestou atenção ao treinador, que já o havia abordado por telefone alguns meses antes. Viu o número '30' aparecer no quadro do quarto árbitro. E pulou em campo para fazer o que sabe fazer de melhor: colocar a bola sob o pé esquerdo e jogar — escreveu o jornalista Gastón Pestarino em sua coluna no "Olé".

Mastantuono se juntou ao Real Madrid dias após o fim de sua participação no Mundial de Clubes. Vendido em junho de 2025, o meia continuou no River Plate, por não ter atingido a maioridade, e no torneio intercontinental, teve boas atuações contra Monterrey e Inter de Milão, mesmo com a eliminação dos Millonarios na fase de grupos.

No Real, o meia argentino foi inscrito no Real Madrid Castilla, o time B do clube, para ter mais experiência no futebol europeu, assim como Vini Jr, em 2018, quando chegou na Espanha. Mesmo assim, foi relacionado e teve 23 minutos na primeira rodada de LaLiga, na vitória dos Merengues sobre o Osasuna, por 1 a 0.

🔢 Números de Franco Mastantuono em Real Madrid 1x0 Osasuna

⌛ 23 minutos jogados
🌌 1/2 dribles certos
⚽ 1 finalização no gol
✅ 17/19 passes certos (89%)
🕵️‍♂️ 1 desarme
🔪 2/4 duelos ganhos (50%)

Franco Mastantuono e Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Franco Mastantuono e Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

circulo com pontos dentroTudo sobre

