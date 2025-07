Jonathan Barnett, ex-agente de Gareth Bale, ídolo do Real Madrid, teve seu nome envolvido em uma polêmica nos Estados Unidos. O advogado foi acusado de violar uma mulher durante seis anos, em processo aberto nos Estados Unidos.

Segundo a vítima, identificada de maneira anônima como Jane Doe, Barnett teria feito tráfico, a levando da Austrália para o Reino Unido em 2017. Na Europa, a torturou e manteve como escrava sexual até 2023, com direito a ameaças. Em comunicado através de um de seus advogados, o fundador da empresa de gestão Stellar Group negou as acusações de maneira veemente.

- As acusações não têm base na realidade e são falsas. Vamos defender vigorosamente essa ação através do processo legal apropriado. Pretendo que a justiça seja feita - declarou o agente.

A mulher também declarou que recebia pagamentos da Stellar durante os seis anos em que foi mantida sob 'posse' de Jonathan, como ele mesmo declarava. Jane ameaçou levar à Justiça também as empresas nas quais o britânico tinha atuação direta.

- Embora a denúncia tente conectar essas alegações aos negócios da CAA, a Sra. Doe nunca foi funcionária, consultora ou contratada da CAA, ICM ou Stellar, nem nunca teve qualquer conexão comercial com a CAA, ICM ou Stellar.

🤔 Quem é Jonathan Barnett, ex-agente de ídolo do Real Madrid?

Jonathan Barnett era um dos representantes de Jack Grealish, que está de saída do Manchester City. Além disso, teve influência direta na chegada direta de Bale ao Real Madrid, em 2013, quando mediou negociações com o Tottenham pela venda avaliada em mais de 100 milhões de euros. Em 1992, o inglês fundou o Stellar Group, e em 2019, foi eleito pela Forbes o agente esportivo mais poderoso do mundo.

