O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1, no tempo regulamentar, com gols de Martinelli e Hércules, para o tricolor, e Marcos Leonardo, para o Al-Hilal. Na semifinal, o Tricolor enfrentará o vencedor de Palmeiras x Chelsea e, em caso de classificação e dependendo da combinação de resultados, pode enfrentar o Real Madrid na final.

O lateral Marcelo, ex-jogador do Fluminense e ídolo do Real Madrid, comentou a possibilidade do confronto em suas redes sociais. Veja;

Durante o jogo, o camisa 12 torceu muito para o Fluminense, comemorou o gol de Martinelli e demonstrou todo o nervosismo de um torcedor.

Marcelo esteve em recente jogo de estrelas do Real Madrid

Em junho, Marcelo esteve em campo em Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentaram, na 12ª edição do "Partido Corazón", um evento solidário organizado pela Fundação Real Madrid. A partida contou com outras lendas da equipe e terminou em um emocionante 3 a 3. Dentre os ex-jogadores, estavam Tony Kroos, recém aposentado, Varane e Julio Baptista.

O brasileiro disputou 546 partidas pelo clube merengue, com 38 gols e 103 assistências. Após 16 temporadas pelo clube, Marcelo se tornou o jogador com mais títulos (25) com o Real Madrid. Conquistou cinco Champions League, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, seis títulos de La Liga, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.