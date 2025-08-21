Nesta quinta-feira (21), 36 jogos movimentam a rodada da Europa e Conference League, pela fase de playoffs de ambas as competições. Com tantas partidas, o Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar nesta tarde recheado de futebol europeu. Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos da Europa e Conference League para assistir nesta quinta-feira

Shakhtar x Servette - Conference League

O Shakhtar chega a Conference League após ser eliminado da Europa League para o Panathinaikos-GRE, nos pênaltis. Com o elenco cheio de brasileiros, os ucranianos são considerados como um dos favoritos ao título europeu. Do outro lado, o Servette também caiu nas pré-eliminatórias da Liga Europa, para o Ultrech-HOL, por 5 a 2, no agregado. A partida será às 15h (de Brasília).

Kauã Elias comemora gol pelo Shakhtar Donetsk contra o Besiktas, pela Europa League (Foto: Divulgação)

Aberdeen x Steaua Bucareste - Europa League

Após o título da Copa da Escócia, o Aberdeen busca vaga na fase de liga da Europa League após 18 anos, com diversas eliminações nas fases eliminatórias. Porém, para chegar lá, os escoceses terão a difícil missão de eliminar o reformulado e campeão da Champions League em 1986, Steaua Bucareste, refundado depois de problemas com o exército romeno. O duelo será às 15h45 (de Brasília).

Anderlecht x AEK Athens - Conference League

O Anderlecht chegou a Conference League após ser eliminado pelo Häcken-SUE, nos pênaltis, pela Europa League. Já na nova competição, os belgas já passaram pelo Sheriff-MOL, por 4 a 1. Na última eliminatória antes da fase de liga, terão pela frente o AEK Athens, que passaram por dois times no terceiro maior torneio europeu, eliminando o Hapoel Be’er Sheva FC-ISR e o Aris Limassol FC-CHP. A partida será às 15h (de Brasília).

Panathinaikos x Samsunspor - Europa League

Na disputa para a fase de liga da Europa League, uma rivalidade entre dois países: Grécia e Turquia. De um lado, os gregos do Panathinaikos foram eliminados da Champions League para o Rangers-ESC, mas na Liga Europa, já conseguiram avançar sobre o Shakhtar, nos pênaltis. Para os turcos, A terceira colocação no campeonato, na temporada passada, colocou a equipe direto na última eliminatória do torneio. A partida será às 15h (de Brasília)

Panathinaikos venceu o Shakthar pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

Rosenborg x Mainz - Conference League

No duelo, dois times que perderam os principais jogadores durante a janela de transferências de verão. Os noruegueses perderam a promessa Sverre Nypan para o Manchester City. Porém, a equipe, em quatro jogos na Conference, não sofreu nenhum gol e eliminando o Banga-LIT e o Hammarby-SUE. No outro lado, o Mainz vendeu o atacante Jonathan Burkardt ao Frankfurt, entrou direito na última eliminatória. O jogo será às 13h (de Brasília)

