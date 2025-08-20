O duelo entre Independiente e Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada em 1 a 1.

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino Olé, a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. Mais tarde, a partida foi oficialmente suspensa.

Segundo a ESPN, a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.

