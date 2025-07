Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, da CazéTV e da DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Real continua buscando engrenar sob o comando de Xabi Alonso. O treinador assumiu o clube após a saída de Carlo Ancelotti rumo à Seleção Brasileira, e após empatar na estreia diante do Al-Hilal, encaixou três vitórias seguidas. Nas oitavas de final, o time superou a Juventus por 1 a 0, com gol solitário do jovem Gonzalo García, aposta do técnico basco após o problema de saúde sofrido por Mbappé.

Por outro lado, o Borussia não faz um Mundial convincente. Na fase de grupos, a equipe empatou sem gols com o Fluminense em atuação ruim, e venceu Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai por apenas um gol de diferença. Nas oitavas, melhorou o nível e passou pelo Monterrey de Sergio Ramos em triunfo por 2 a 1, com dois tentos do artilheiro Serhou Guirassy.

O confronto entre os dois gigantes do futebol europeu marca a reedição da final da Champions League de 2023/24. Na ocasião, os espanhóis levaram a melhor por 2 a 0, com gols de Carvajal e Vini Jr, para erguer o 15º troféu continental de sua história.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Borussia Dortmund

Quartas de final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: sábado, 5 de julho de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (via YouTube e Disney+) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel-BRA (árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis-BRA e Rafael da Silva Alves-BRA (auxiliares); Cristián Garay-CHI (quarto árbitro)

📺 VAR: Nicolas Gallo-COL (VAR1) e Guillermo Pacheco-MEX (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni e Dean Huijsen; Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler e Fran Garcia; Gonzalo García e Vini Jr

❌ Desfalques: Eduardo Camavinga, David Alaba, Endrick e Ferland Mendy (lesionados)

🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Pascal Gross, Daniel Svensson; Marcel Sabitzer e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy

❌ Desfalques: Emre Can, Salih Ozcan e Nico Schlotterbeck (lesionados); Jobe Bellingham (suspenso)

