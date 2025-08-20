Ex-Grêmio comemora classificação inédita para a final da Copa da China
Lucas Maia celebrou a classificação
Na manhã desta terça-feira (19), o Henan FC, da China, venceu o Chengdu Rongcheng nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 0 a 0 no tempo normal, e garantiu vaga na final da Copa da China. Essa será a primeira vez na história que o Henan disputará a decisão do torneio. O zagueiro brasileiro Lucas Maia, que na temporada passada atuou pelo Paysandu, celebrou a classificação e destacou a importância do feito.
Campeão da Libertadores pelo Fluminense revela tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia
— Estamos muito felizes com essa classificação inédita na história do clube. Já havia sido algo inédito chegar à semifinal, agora conseguimos mais um feito histórico para o time e toda a sua torcida. Foi um jogo muito duro, enfrentamos um adversário muito qualificado e, no final, conseguimos conquistar a vitória nos pênaltis. Ressaltar todo o trabalho do grupo que vem sendo muito bem feito — disse.
Lucas Maia iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio. O defensor passou ainda por outras equipes no Brasil, além de ter atuado em clubes da Dinamarca, Malta e México. Na temporada passada, pelo Paysandu, conquistou dois títulos: o Campeonato Paraense e a Copa Verde. Atualmente, é titular absoluto do Henan, soma 21 jogos, 3 gols e 1 assistência. O zagueiro avaliou sua temporada na China e projetou a busca por mais uma conquista histórica.
— Vem sendo uma temporada muito boa. Na liga acredito que ainda temos margem para evoluir e melhorar os nossos números. O nosso foco era em garantir essa vaga na final e a gente conseguiu, agora vamos focar nas partidas da liga até chegar à decisão. Vamos buscar chegar bem, com uma boa sequência de vitórias, para que a gente possa buscar esse título que, com certeza, vai nos deixar na história do clube — concluiu.
Números de Lucas Maia
De acordo com o Sofascore, com jogos apenas da liga, Lucas Maia é o jogador do Henan com a melhor média de passes certos, com 46,3 por jogo. O brasileiro também aparece como o quarto melhor do elenco em passes longos, com média de 3,2 por partida. Além disso, lidera a equipe em interceptações (1,2 por jogo) e cortes (6,2 por duelo).
