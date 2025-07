Joias do Real Madrid possuem futuros indefinidos após o Mundial

Joias do Real Madrid, Gonzalo García e Victor Muñoz possuem futuros indefinidos após o Mundial de Clubes. O clube espanhol deve analisar as opções para os dois jogadores com o fim da competição nos Estados unidos.

No Mundial, Gonzalo García é o nome que mais chama atenção no Real Madrid devido aos três gols marcados no torneio. A diretoria busca escutar o jogador e não descarta nenhuma possibilidade, embora a permanência no elenco seja a opção mais provável no momento, segundo o "Marca".

Ainda assim, existe uma confiança no clube de que Gonzalo García irá progredir e evoluir em qualquer circunstância. O Real Madrid está feliz com o desempenho do atacante no Mundial e vê o valor de mercado do jovem subindo a cada partida que faz nos Estados Unidos.

Outro nome que tem o futuro indefinido no Real Madrid é Victor Muñoz, que vem sendo bastante utilizado por Xabi Alonso no Mundial. O atleta entrou nos dois primeiros jogos da equipe no torneio, mas é alvo do Osasuna para a próxima temporada.

