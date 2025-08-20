Messi fica fora de duelo decisivo do Inter Miami pela Leagues Cup

Lionel Messi está fora da partida do Inter Miami contra o Tigres, nesta quarta-feira (21), válida pelas quartas de final da Leagues Cup. O craque argentino até acompanhou a delegação ao Chase Stadium, em Fort Lauderdale, mas não chegou a vestir o uniforme. O clube não informou se a ausência está relacionada a uma nova lesão, e a confirmação só veio no momento da divulgação da escalação oficial.

Messi havia retornado aos gramados no último sábado, após duas semanas afastado por conta de uma lesão muscular sofrida diante do Necaxa, no início de agosto. Na vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, pela MLS, o camisa 10 entrou no segundo tempo, marcou um gol e ainda deu assistência para Luis Suárez fechar o placar.

O Inter Miami busca repetir o feito de 2023, quando conquistou a Leagues Cup em sua primeira participação na competição com Messi. No ano passado, no entanto, o time acabou eliminado nas oitavas de final. Em 2025, o torneio adotou novo formato, com quatro equipes de cada país avançando às quartas, disputadas em jogo único.

Lionel Messi deixa gramado com lesão pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Quartas de final da Leagues Cup

Seattle Sounders x Puebla Toluca x Orlando City Los Angeles Galaxy x Pachuca Inter Miami x Tigres

