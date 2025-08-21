Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (21/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta (21)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, dos playoffs da Conference League e entre outros mais.
Relacionadas
- Fora de Campo
Jornalista escolhe destino ideal para Rodrygo após lesão de titular
Fora de Campo20/08/2025
- Futebol Internacional
CSKA Moscou oficializa contratação de João Victor, do Vasco
Futebol Internacional20/08/2025
- Futebol Internacional
Com brasileiro, seleção da Premier League é anunciada por jogadores; veja
Futebol Internacional20/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 21 de agosto de 2025)
Libertadores (oitavas)
LDU x Botafogo – 19h – Paramount+
Palmeiras x Universitario – 21h30 – ESPN e Disney+
River Plate x Libertad – 21h30 – Paramount+
➡️Clique para assistir no Disney+
Copa Sul-Americana (oitavas)
Godoy Cruz x Atlético-MG – 19h – ESPN e Disney+
Lanús x Central Córdoba – 21h30 – Paramount+
Conference League (playoffs)
Polissya x Fiorentina – 15h – Xsports
Campeonato Paulista Feminino
Realidade Jovem (F) x Corinthians (F) – 15h – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Copa do Caribe da Concacaf
Defence Force x Juventus de Cayes – 21h – Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
Sporting San Miguelito x Herediano – 21h – Disney+
Alianza x Alajuelense – 23h – Disney+
Real Estelí x Hércules – 23h – Disney+
NWSL
Angel City (F) x Orlando Pride (F) – 23h30 – Xsports e Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias