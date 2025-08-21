menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (21/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta (21)

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, dos playoffs da Conference League e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 21 de agosto de 2025)

Libertadores (oitavas)

LDU x Botafogo – 19h – Paramount+
Palmeiras x Universitario – 21h30 – ESPN e Disney+
River Plate x Libertad – 21h30 – Paramount+

Jogos de hoje: o Botafogo enfrenta a LDU no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Copa Sul-Americana (oitavas)

Godoy Cruz x Atlético-MG – 19h – ESPN e Disney+
Lanús x Central Córdoba – 21h30 – Paramount+

Conference League (playoffs)

Polissya x Fiorentina – 15h – Xsports

Campeonato Paulista Feminino

Realidade Jovem (F) x Corinthians (F) – 15h – Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Copa do Caribe da Concacaf

Defence Force x Juventus de Cayes – 21h – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

Sporting San Miguelito x Herediano – 21h – Disney+
Alianza x Alajuelense – 23h – Disney+
Real Estelí x Hércules – 23h – Disney+

NWSL

Angel City (F) x Orlando Pride (F) – 23h30 – Xsports e Canal GOAT

