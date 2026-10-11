A Real Madrid TV elevou o tom das críticas à arbitragem de La Liga após a vitória do clube por 1 a 0 sobre o Villarreal, neste sábado (10), pela oitava rodada da competição. Durante a transmissão da partida, a equipe do canal oficial do clube questionou a expulsão de Vini Jr, que recebeu cartão vermelho após puxar o cabelo do adversário Nathan Saliba, e colocou em dúvida os critérios utilizados pelos árbitros da competição.

➡️ Vini Jr se desculpa após expulsão em jogo do Real Madrid

Um dos comentários fez referência ao atacante Lamine Yamal, do Barcelona, ao sugerir que a decisão seria diferente caso o jogador estivesse envolvido no lance.

continua após a publicidade

— Tenho absoluta certeza de que, se é Lamine Yamal quem faz isso, o gol não volta — afirmou um integrante da transmissão.

Vini Jr. começou a partida no banco de reservas, entrou durante o confronto, mas acabou expulso após o episódio com Saliba. O brasileiro também teve um gol anulado. A situação levou a Real Madrid TV a ampliar as reclamações sobre a atuação da arbitragem e a condução das partidas do Campeonato Espanhol.

Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Canal questiona decisões em Atlético de Madrid x Alavés

As críticas não ficaram restritas ao confronto com o Villarreal. Durante a transmissão, a Real Madrid TV também contestou decisões envolvendo o Atlético de Madrid na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, disputada neste sábado. O canal questionou a presença de Kang-In Lee e Cristian Romero em campo, alegando que ambos deveriam ter sido expulsos no clássico contra o Real Madrid, disputado antes da última Data Fifa.

continua após a publicidade

A equipe de transmissão citou ainda um lance envolvendo Romero e Jude Bellingham e comparou a jogada a uma entrada de Ángel Pérez, do Alavés, sobre Julián Álvarez. Neste último caso, o árbitro foi chamado pelo VAR e, após rever o lance, expulsou o jogador.

— Voltamos a essa palhaçada de arbitragem. Vejam o que aconteceu hoje. A entrada do jogador do Alavés em Julián é a mesma que a de Cuti em Bellingham. O que aconteceu com o VAR? Pulido Santana foi chamado e fez seu trabalho. O árbitro corrigiu a decisão e mostrou o cartão vermelho para Ángel Pérez. A mesma jogada, entre Cuti e Bellingham, e Cuti pôde jogar hoje e marcou o gol da vitória — declarou o canal.

continua após a publicidade

A Real Madrid TV também acusou a arbitragem de adotar critérios diferentes para lances semelhantes e utilizou termos como "adulteração" e "corrupção" da competição ao questionar a ausência de punição no caso de Romero.

Atlético de Madrid x Real Madrid por La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)

Real Madrid reclama de número de cartões

Outro alvo das críticas foi a quantidade de cartões recebidos pelo Real Madrid contra o Villarreal. Segundo a transmissão oficial, a equipe terminou a partida com nove cartões: oito amarelos, três deles direcionados a integrantes da comissão técnica, além do vermelho recebido por Vinicius Júnior.

continua após a publicidade

O canal também retomou um episódio de 2020, em uma partida contra o Alavés, quando Victor Laguardia puxou o cabelo de Marcelo dentro da área. Na ocasião, o defensor não foi expulso e a arbitragem não marcou pênalti. A Real Madrid TV utilizou o lance para comparar as situações envolvendo os dois brasileiros.

— O que Vinicius fez não é mais nem menos do que o que foi feito com Marcelo, e ele não foi expulso. É uma liga corrupta e adulterada, baseada em princípios muito claros. No Metropolitano, o VAR não interveio quando dois jogadores deveriam ter sido expulsos. Vemos que o VAR falha constantemente em intervir — afirmou a transmissão.

continua após a publicidade

As declarações aumentaram o tom das críticas do canal à arbitragem espanhola. Apesar das reclamações, o Real Madrid venceu o Villarreal por 1 a 0 e somou mais três pontos na competição.

O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.