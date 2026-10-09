O técnico Enzo Maresca, do Manchester City, defendeu as conquistas do clube após a condenação por violações das regras financeiras da Premier League. Em sua primeira entrevista coletiva desde a divulgação do veredicto, nesta sexta-feira (9), o italiano afirmou que os títulos da equipe não estão manchados e reiterou a confiança na diretoria e no recurso apresentado pelo clube.

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O Manchester City foi considerado culpado por uma comissão independente em um processo que envolve 115 acusações relacionadas a irregularidades financeiras entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. O clube nega ter cometido irregularidades e recorreu da decisão, alegando que o julgamento contém erros de direito, princípio e fato.

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Maresca defende títulos do Manchester City

Questionado sobre a possibilidade de as conquistas do período investigado perderem credibilidade após o veredicto, Maresca rejeitou a interpretação. O treinador citou o trabalho realizado pelos jogadores e pela comissão técnica comandada por Pep Guardiola, responsável por conduzir a equipe durante parte do período analisado.

— Absolutamente não. Conheço o esforço que os jogadores, o clube e o treinador da época, Pep Guardiola, fizeram para conquistar esses títulos. Por isso, não tenho dúvida sobre isso.

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O italiano também afirmou que confia integralmente nos proprietários e nos dirigentes do Manchester City. Segundo ele, a expectativa dentro do clube é de que o recurso seja aceito e o resultado da comissão independente, seja revertido.

— O motivo pelo qual me juntei a este clube é que confio completamente, 100%, no proprietário, no diretor esportivo, no CEO e em toda a organização. Não tenho dúvidas sobre isso. Conversei com o clube, é claro. Provavelmente, o momento certo para falar sobre isso será quando vencermos esse recurso.

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Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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Técnico admite que não leu decisão

Maresca também revelou que ainda não leu as conclusões completas da comissão independente. O treinador afirmou que as acusações não foram discutidas durante as conversas que antecederam sua chegada ao clube, em junho, quando assumiu o lugar de Guardiola.

O italiano, que trabalhou anteriormente como auxiliar de Guardiola, afirmou que teria aceitado o cargo mesmo se o veredicto tivesse sido divulgado antes da contratação.

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— Não conversamos sobre isso porque não achei que fosse um problema para o clube naquele momento. Também porque acredito que eles estão agindo de maneira honesta. Acho que estão convencidos de que, no fim, venceremos o recurso.

Apesar da repercussão do caso, Maresca disse que procura limitar sua atenção ao que pode controlar diretamente: o desempenho da equipe em campo.

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— Eu confio no clube. Prometo que meu foco está apenas no futebol, então não estou pensando em outras coisas porque, antes de tudo, não entendo muitos desses assuntos. Para mim e para os jogadores, podemos controlar apenas o lado esportivo. Estamos concentrados nisso, porque é o que podemos controlar.

Estádio do Manchester City, Etihad Stadium - (Foto: divulgação / X / Manchester City)

Manchester City enfrenta o Liverpool

O primeiro compromisso do City após a divulgação do veredicto será contra o Liverpool, neste domingo (11), em Anfield, pela Premier League. Maresca reconheceu que a equipe pode encontrar um ambiente ainda mais hostil pela repercussão das acusações.

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— Será um jogo difícil, com certeza. Precisamos estar preparados, e o foco tem que estar na partida, mas conhecemos o ambiente de Anfield. Provavelmente será pior pela situação, mas, novamente, será nossa responsabilidade fazer o melhor possível e tentar vencer. O motivo pelo qual decidi me tornar treinador foi justamente disputar jogos desse tipo.

O Manchester City chega ao confronto com cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas da Premier League sob o comando de Maresca. O treinador assumiu a equipe no início da temporada e tenta manter o bom desempenho enquanto o clube aguarda o resultado do recurso.

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A comissão independente ainda deverá realizar uma audiência específica para definir eventuais sanções. Até lá, o Manchester City mantém a contestação da decisão e afirma que buscará reverter o veredicto.

Halaand marcou de pênalti e garantiu virada do City contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis / AFP)

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