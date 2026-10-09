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Treinador do Manchester City rompe silêncio sobre acusações: 'Títulos não estão manchados'

Enzo Maresca defende conquistas do clube inglês e demonstra confiança no recurso contra condenação

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 09:52
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Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal
Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

O técnico Enzo Maresca, do Manchester City, defendeu as conquistas do clube após a condenação por violações das regras financeiras da Premier League. Em sua primeira entrevista coletiva desde a divulgação do veredicto, nesta sexta-feira (9), o italiano afirmou que os títulos da equipe não estão manchados e reiterou a confiança na diretoria e no recurso apresentado pelo clube.

➡️ Caso Manchester City: entenda o impacto do veredito no clube inglês

O Manchester City foi considerado culpado por uma comissão independente em um processo que envolve 115 acusações relacionadas a irregularidades financeiras entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. O clube nega ter cometido irregularidades e recorreu da decisão, alegando que o julgamento contém erros de direito, princípio e fato.

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Maresca defende títulos do Manchester City

Questionado sobre a possibilidade de as conquistas do período investigado perderem credibilidade após o veredicto, Maresca rejeitou a interpretação. O treinador citou o trabalho realizado pelos jogadores e pela comissão técnica comandada por Pep Guardiola, responsável por conduzir a equipe durante parte do período analisado.

— Absolutamente não. Conheço o esforço que os jogadores, o clube e o treinador da época, Pep Guardiola, fizeram para conquistar esses títulos. Por isso, não tenho dúvida sobre isso.

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O italiano também afirmou que confia integralmente nos proprietários e nos dirigentes do Manchester City. Segundo ele, a expectativa dentro do clube é de que o recurso seja aceito e o resultado da comissão independente, seja revertido.

— O motivo pelo qual me juntei a este clube é que confio completamente, 100%, no proprietário, no diretor esportivo, no CEO e em toda a organização. Não tenho dúvidas sobre isso. Conversei com o clube, é claro. Provavelmente, o momento certo para falar sobre isso será quando vencermos esse recurso.

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Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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Técnico admite que não leu decisão

Maresca também revelou que ainda não leu as conclusões completas da comissão independente. O treinador afirmou que as acusações não foram discutidas durante as conversas que antecederam sua chegada ao clube, em junho, quando assumiu o lugar de Guardiola.

O italiano, que trabalhou anteriormente como auxiliar de Guardiola, afirmou que teria aceitado o cargo mesmo se o veredicto tivesse sido divulgado antes da contratação.

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— Não conversamos sobre isso porque não achei que fosse um problema para o clube naquele momento. Também porque acredito que eles estão agindo de maneira honesta. Acho que estão convencidos de que, no fim, venceremos o recurso.

Apesar da repercussão do caso, Maresca disse que procura limitar sua atenção ao que pode controlar diretamente: o desempenho da equipe em campo.

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— Eu confio no clube. Prometo que meu foco está apenas no futebol, então não estou pensando em outras coisas porque, antes de tudo, não entendo muitos desses assuntos. Para mim e para os jogadores, podemos controlar apenas o lado esportivo. Estamos concentrados nisso, porque é o que podemos controlar.

Estádio do Manchester City, Etihad Stadium.
Estádio do Manchester City, Etihad Stadium - (Foto: divulgação / X / Manchester City)

Manchester City enfrenta o Liverpool

O primeiro compromisso do City após a divulgação do veredicto será contra o Liverpool, neste domingo (11), em Anfield, pela Premier League. Maresca reconheceu que a equipe pode encontrar um ambiente ainda mais hostil pela repercussão das acusações.

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— Será um jogo difícil, com certeza. Precisamos estar preparados, e o foco tem que estar na partida, mas conhecemos o ambiente de Anfield. Provavelmente será pior pela situação, mas, novamente, será nossa responsabilidade fazer o melhor possível e tentar vencer. O motivo pelo qual decidi me tornar treinador foi justamente disputar jogos desse tipo.

O Manchester City chega ao confronto com cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas da Premier League sob o comando de Maresca. O treinador assumiu a equipe no início da temporada e tenta manter o bom desempenho enquanto o clube aguarda o resultado do recurso.

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A comissão independente ainda deverá realizar uma audiência específica para definir eventuais sanções. Até lá, o Manchester City mantém a contestação da decisão e afirma que buscará reverter o veredicto.

Halaand marcou de pênalti e garantiu virada do City contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis / AFP)
Halaand marcou de pênalti e garantiu virada do City contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis / AFP)

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