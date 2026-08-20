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Tottenham encaminha compra de brasileiro em venda recorde

Tottenham acerta contratação de Savinho em negociação recorde com o City

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 13:10
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Savinho (foto: reprodução Instagram)
Alvo de Roberto De Zerbi, Savinho encaminhou sua ida ao Tottenham em uma operação de cerca de 100 milhões de euros (Foto: Reprodução / Instagram)

O Manchester City está prestes a fechar a maior negociação de sua história no mercado de transferências. O Tottenham definiu o acerto para a compra do atacante brasileiro Savinho por uma quantia que alcança os 100 milhões de euros (R$ 605 milhões). A operação, que atende a um desejo direto do treinador italiano Roberto De Zerbi, envolve ainda a transferência do egípcio Omar Marmoush para o time do norte de Londres, somando um investimento combinado de 151 milhões de euros.

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Savinho em ação pelo Manchester City
A venda do atacante brasileiro supera os 75 milhões de euros de Julián Álvarez e se torna a maior da história do Manchester City (Foto: Reprodução / X)

A estrutura financeira, pelo ponto de 22 anos, foi amarrada em 93,3 milhões de euros de forma fixa, complementada por 5,7 milhões de euros em gatilhos de produtividade. Sem atuar na recente decisão da Supercopa da Inglaterra diante do Arsenal, o atleta já havia manifestado à diretoria dos Citizens a intenção de trocar de ares. A viagem a Londres para a realização de exames médicos e a formalização do contrato deve ocorrer ao longo dos próximos dias.

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Com esse montante, a saída de Savinho supera com folga os 75 milhões de euros pagos pelo Atlético de Madrid por Julián Álvarez, até então a venda mais cara do clube de Manchester. O topo desse ranking de transferências contava ainda com as saídas de Raheem Sterling para o Chelsea (56,2 milhões de euros), Ferran Torres para o Barcelona (55 milhões de euros) e Gabriel Jesus para o Arsenal (52,2 milhões de euros).

Marmoush comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Crystal Palace
Além de Savinho, a negociação entre os clubes envolve o egípcio Omar Marmoush, totalizando um pacote de 151 milhões de euros (Foto: Paul Ellis / AFP)

A decisão do atacante em deixar o Etihad Stadium ocorre exatamente um ano após ter sua saída bloqueada por Pep Guardiola e renovar até 2031. O cenário, porém, mudou diante do baixo volume de jogos: das 36 partidas disputadas no último ano, o jogador iniciou apenas 14 entre os titulares. Savinho se despede do City com 84 exibições, sete gols, 13 assistências e três troféus conquistados, com o objetivo claro de recuperar o protagonismo na Premier League para voltar ao radar da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

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