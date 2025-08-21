Torcedores sul-americanos se revoltam e lançam sapatos em campo; veja imagens
Situação curiosa aconteceu na noite de quarta-feira (20)
As torcidas sul-americanas são amplamente reconhecidas pelo apoio incondicional e pela criatividade nas arquibancadas. No entanto, essa mesma intensidade que caracteriza o fervor dos fãs também pode se manifestar de forma contundente em momentos de crise. Foi o que ocorreu com a torcida do Millonarios, da Colômbia, que escolheu uma forma inusitada de protestar ainda durante a partida realizada na noite de quarta-feira (20).
O Millonarios foi derrotado em casa pelo Unión Magdalena por 2 a 1, resultado que manteve os Azuis na lanterna do Campeonato Colombiano. Na liga, são seis jogos, com cinco derrotas e um empate. A última exibição marcou o terceiro revés da equipe nos últimos quatro jogos, o que terminou com a demissão do técnico David González da instituição.
Na derrota, a torcida do Millonarios atirou sapatos em campo aos 52 minutos, em protesto contra os recentes resultados negativos da equipe na liga nacional. Em decorrência do ocorrido, a partida foi suspensa por aproximadamente 25 minutos, e o clube da capital poderá ser submetido a sanções disciplinares, incluindo multa e o fechamento parcial do setor onde o incidente teve início.
Veja as imagens do incidente abaixo 👞🏟️
Mais cenas lamentáveis na América do Sul 👎
Infelizmente, a situação não foi o único, tampouco o mais grave confronto ocorrido na noite de ontem. O duelo entre Independiente e Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso e posteriormente cancelado por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões. Confira a cobertura do Lance! abaixo:
