menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Torcedores sul-americanos se revoltam e lançam sapatos em campo; veja imagens

Situação curiosa aconteceu na noite de quarta-feira (20)

torcedores sapatos
imagem cameraSapatos de torcedores do Millionarios em campo (Foto: Reprodução/X)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/08/2025
12:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

As torcidas sul-americanas são amplamente reconhecidas pelo apoio incondicional e pela criatividade nas arquibancadas. No entanto, essa mesma intensidade que caracteriza o fervor dos fãs também pode se manifestar de forma contundente em momentos de crise. Foi o que ocorreu com a torcida do Millonarios, da Colômbia, que escolheu uma forma inusitada de protestar ainda durante a partida realizada na noite de quarta-feira (20).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Millonarios foi derrotado em casa pelo Unión Magdalena por 2 a 1, resultado que manteve os Azuis na lanterna do Campeonato Colombiano. Na liga, são seis jogos, com cinco derrotas e um empate. A última exibição marcou o terceiro revés da equipe nos últimos quatro jogos, o que terminou com a demissão do técnico David González da instituição.

continua após a publicidade

Na derrota, a torcida do Millonarios atirou sapatos em campo aos 52 minutos, em protesto contra os recentes resultados negativos da equipe na liga nacional. Em decorrência do ocorrido, a partida foi suspensa por aproximadamente 25 minutos, e o clube da capital poderá ser submetido a sanções disciplinares, incluindo multa e o fechamento parcial do setor onde o incidente teve início.

Veja as imagens do incidente abaixo 👞🏟️

Mais cenas lamentáveis na América do Sul 👎

Infelizmente, a situação não foi o único, tampouco o mais grave confronto ocorrido na noite de ontem. O duelo entre Independiente e Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso e posteriormente cancelado por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões. Confira a cobertura do Lance! abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana, é cancelado após cenas de guerra na Argentina
➡️ Conmebol cancela Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana; decisão será na Justiça
➡️ Independiente x La U: presidente do Chile critica Conmebol após confusão na Sul-Americana
➡️ Presidente do Independiente culpa torcedores do Universidad de Chile: ‘São responsáveis’

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE
Independiente x Universidad do Chile: Copa Sul-Americana de 2025 (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias