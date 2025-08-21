Sem Messi, Inter Miami vence com gol de Suárez e avança na Leagues Cup
Equipe enfrentará o Orlando City nas semifinais do torneio norte-americano
- Matéria
- Mais Notícias
Sem Lionel Messi em campo, o Inter Miami garantiu vaga na semifinal da Leagues Cup ao vencer o Tigres, do México, por 2 a 1. Luis Suárez foi o protagonista da noite, com dois gols em cobranças de pênalti. Veja os lances abaixo:
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Vasco fala de amizade com Marco Reus e pedido a Lionel Messi
Futebol Internacional17/08/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: Ex-Vasco, Gabriel Pec revela próximo passo da carreira
Futebol Internacional14/08/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: Gabriel Pec surpreende e escolhe gigante europeu como destino ideal
Futebol Internacional16/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
1️⃣⚽
2️⃣⚽
Messi esteve presente no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, mas não entrou em campo. O Inter Miami não forneceu detalhes sobre uma possível nova lesão do camisa 10, cuja ausência só foi confirmada oficialmente momentos antes da partida, na divulgação da escalação.
O argentino ficou afastado por duas semanas em razão de uma lesão muscular sofrida contra o Necaxa, no início de agosto. Ele retornou no último sábado, atuando na segunda etapa da vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, pela MLS. Na ocasião, marcou um gol e deu assistência para Suárez fechar o placar.
O que é a Leagues Cup? 🏆
A Leagues Cup é uma competição organizada pela Concacaf que reúne clubes dos Estados Unidos e do México. Na próxima fase, o Inter Miami enfrentará o Orlando City, rival local que superou o Toluca nos pênaltis por 6 a 5, após empate sem gols no tempo regulamentar.
O reencontro ocorre menos de duas semanas após os Leões golearem as Garças por 4 a 1 em partida válida pela Major League Soccer (MLS), também sem a presença de Messi. O camisa 10, inclusive, foi campeão da Leagues Cup em 2023, no primeiro ano deele no clube. No ano passado, contudo, parou nas oitavas de final.
Pelo outro lado da chave, o Seattle Sounders eliminou o Puebla, do México, ao vencer por 1 a 0 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal. O adversário da equipe de Seattle será o Los Angeles Galaxy, que derrotou o Pachuca por 2 a 1.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias