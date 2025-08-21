menu hamburguer
Futebol Internacional

Sem Messi, Inter Miami vence com gol de Suárez e avança na Leagues Cup

Equipe enfrentará o Orlando City nas semifinais do torneio norte-americano

Inter Miami CF v Tigres UANL - Leagues Cup Quarter Finals
imagem cameraLuis Suárez em cobrança de pênalti pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/08/2025
08:58
  • Matéria
  Matéria

Sem Lionel Messi em campo, o Inter Miami garantiu vaga na semifinal da Leagues Cup ao vencer o Tigres, do México, por 2 a 1. Luis Suárez foi o protagonista da noite, com dois gols em cobranças de pênalti. Veja os lances abaixo:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

1️⃣⚽

2️⃣⚽

Messi esteve presente no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, mas não entrou em campo. O Inter Miami não forneceu detalhes sobre uma possível nova lesão do camisa 10, cuja ausência só foi confirmada oficialmente momentos antes da partida, na divulgação da escalação.

continua após a publicidade

O argentino ficou afastado por duas semanas em razão de uma lesão muscular sofrida contra o Necaxa, no início de agosto. Ele retornou no último sábado, atuando na segunda etapa da vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, pela MLS. Na ocasião, marcou um gol e deu assistência para Suárez fechar o placar.

Leagues Cup Quarter Final: Inter Miami vs. Tigres UANL
Fora de campo, Lionel Messi em Inter Miami x Tigres (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O que é a Leagues Cup? 🏆

A Leagues Cup é uma competição organizada pela Concacaf que reúne clubes dos Estados Unidos e do México. Na próxima fase, o Inter Miami enfrentará o Orlando City, rival local que superou o Toluca nos pênaltis por 6 a 5, após empate sem gols no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

O reencontro ocorre menos de duas semanas após os Leões golearem as Garças por 4 a 1 em partida válida pela Major League Soccer (MLS), também sem a presença de Messi. O camisa 10, inclusive, foi campeão da Leagues Cup em 2023, no primeiro ano deele no clube. No ano passado, contudo, parou nas oitavas de final.

Pelo outro lado da chave, o Seattle Sounders eliminou o Puebla, do México, ao vencer por 1 a 0 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal. O adversário da equipe de Seattle será o Los Angeles Galaxy, que derrotou o Pachuca por 2 a 1.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  • Mais Notícias