menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Independiente x La U: presidente do Chile critica Conmebol após confusão na Sul-Americana

Situação aconteceu no jogo de volta das oitavas de final

FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE-FANS
imagem cameraIndependiente x Universidad de Chile: pedra encontrada na arquibancada do estádio Libertadores de América (Foto: Alejandro Pagni/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/08/2025
08:09
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O duelo entre Independiente e Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso e posteriormente cancelado por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O presidente do Chile, Gabriel Boric, manifestou pesar em relação à confusão ocorrida nas arquibancadas na Argentina e direcionou críticas à Conmebol pelo episódio. A declaração foi publicada por meio de um comunicado na rede social X (antigo Twitter), no início da madrugada desta quinta-feira (21).

continua após a publicidade

— O que aconteceu em Avellaneda entre as torcidas do Independiente e da Universidad de Chile foi errado em muitos aspectos, desde a violência entre os torcedores até a flagrante irresponsabilidade da organização. A justiça precisa determinar os responsáveis. Agora, nossa prioridade como governo é verificar a situação dos nossos compatriotas atacados, garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior — disse.

— Instruí nosso embaixador na Argentina, José Antonio Viera Gallo, a ir pessoalmente à delegacia onde os torcedores do U estão detidos e ao hospital onde os feridos estão internados para garantir a segurança de nossos compatriotas — completou.

continua após a publicidade

O que aconteceu? 🏟️

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.

De acordo com o portal "Tyc Sports", são pelo menos 10 feridos até o momento, alguns em estado grave. Mais de 300 torcedores foram detidos.

Segundo a "ESPN", a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE
Independiente x La U: Copa Sul-Americana de 2025 (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias