Independiente x La U: presidente do Chile critica Conmebol após confusão na Sul-Americana
Situação aconteceu no jogo de volta das oitavas de final
- Matéria
- Mais Notícias
O duelo entre Independiente e Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso e posteriormente cancelado por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana, é cancelado após cenas de guerra na Argentina
Futebol Internacional20/08/2025
- Futebol Internacional
Conmebol cancela Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana; decisão será na Justiça
Futebol Internacional21/08/2025
- Futebol Nacional
Melhores Momentos: com chuva de papel no Beira-Rio, Flamengo vence Internacional na Libertadores
Futebol Nacional20/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O presidente do Chile, Gabriel Boric, manifestou pesar em relação à confusão ocorrida nas arquibancadas na Argentina e direcionou críticas à Conmebol pelo episódio. A declaração foi publicada por meio de um comunicado na rede social X (antigo Twitter), no início da madrugada desta quinta-feira (21).
— O que aconteceu em Avellaneda entre as torcidas do Independiente e da Universidad de Chile foi errado em muitos aspectos, desde a violência entre os torcedores até a flagrante irresponsabilidade da organização. A justiça precisa determinar os responsáveis. Agora, nossa prioridade como governo é verificar a situação dos nossos compatriotas atacados, garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior — disse.
— Instruí nosso embaixador na Argentina, José Antonio Viera Gallo, a ir pessoalmente à delegacia onde os torcedores do U estão detidos e ao hospital onde os feridos estão internados para garantir a segurança de nossos compatriotas — completou.
O que aconteceu? 🏟️
O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.
Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".
O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.
De acordo com o portal "Tyc Sports", são pelo menos 10 feridos até o momento, alguns em estado grave. Mais de 300 torcedores foram detidos.
Segundo a "ESPN", a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias