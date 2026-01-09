A vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, que garantiu o time merengue na final da Supercopa da Espanha, foi marcada por um intenso bate-boca à beira do gramado. O estopim da confusão ocorreu durante a substituição de Vini Jr, quando o técnico colchonero, Diego Simeone, dirigiu-se ao brasileiro afirmando que ele seria "mandado embora" pelo presidente Florentino Pérez. A leitura labial captada pela transmissão da "Movistar" revelou o argentino insistindo na provocação: "Lembra do que eu estou te dizendo".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A atitude gerou uma reação imediata de Xabi Alonso, que saiu em defesa de seu atleta ainda durante a partida. Em entrevista coletiva após o apito final, o treinador do Real Madrid não escondeu sua indignação com o comportamento do colega de profissão, classificando a fala como uma quebra de ética esportiva.

continua após a publicidade

– Vi que o Cholo disse algo ao Vinicius e, para mim, esse tipo de coisa ultrapassa o respeito que se deve ter pelo companheiro. Depois vi o que ele disse e não gosto que se dirijam assim aos meus jogadores – criticou Xabi Alonso.

Xabi Alonso discute com Diego Simeone no duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Simeone minimiza e Valverde prega "códigos de campo"

Questionado sobre o incidente, Diego Simeone evitou prolongar a discussão pública. O treinador argentino adotou uma postura defensiva, alegando que provocações fazem parte da atmosfera de um dérbi e que não pretendia transformar o episódio em uma crise diplomática entre os clubes, apesar de ter deixado uma sutil alfinetada sobre a situação interna do rival.

continua após a publicidade

– Não tenho nada a dizer. Sempre digo, desde quando comecei a jogar, que as coisas de campo acabam dentro de campo, e não há nada a declarar. Respeito muito o Carvajal, a todos os jogadores do Real Madrid, e disse claramente o que se vê de fora e o que está acontecendo com todos eles – declarou Simeone.

Diego Simeone no comando do Atlético de Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

O que vem por aí?

Com o triunfo, o Real Madrid agora se prepara para um El Clásico contra o Barcelona na grande final deste domingo (11). Este será o quarto encontro consecutivo entre as duas equipes na Supercopa, com o Barça defendendo o título conquistado na última edição e o Real buscando retomar o topo da competição após a conquista de 2024.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial