Discreta? Veja como foi a passagem de Gerson, reforço do Cruzeiro, no Zenit e na Europa
Compare as experiências internacionais do brasileiro em Itália, França e Rússia
O Cruzeiro acertou a contratação do meio-campista Gerson, que foi à Toca da Raposa passar por exames e assinar com o clube mineiro. O jogador estava no Zenit, da Rússia, onde chegou em julho de 2025. Após apenas seis meses de altos e baixos, aparentemente sem ter se adaptado ao país, o Coringa retorna da sua terceira passagem pelo futebol europeu. A seguir, o Lance! apresenta os números do brasileiro durante sua trajetória internacional.
Aos 28 anos, Gerson construiu uma carreira rodeada por experiências em times brasileiros e europeus, com movimentações financeiras significativas em suas transferências. Revelado nas categorias de base do Fluminense, clube em que ficou de 2005 a 2014, o jogador era considerado uma das maiores promessas de Xerém na década passada. Ainda como ponta-direita clássico, era conhecido pela facilidade de cortar para dentro com a perna esquerda e de criar oportunidades ofensivas.
A partir dali, ele iniciou sua primeira experiência na Europa ao se transferir para a Roma em 2016, onde ficou vinculado ao clube por três temporadas, com a última temporada emprestado à Fiorentina. A passagem pelo País da Bota, aliás, consolidou sua transição de atacante para meio-campista. Gerson manteve a capacidade de avançar ao ataque como elemento surpresa e se tornou um atleta capaz de impor sua presença física no setor central. Abaixo, veja os números dele na Itália:
Roma 🔴🟠
- ⚽ Jogos: 42 (16 como titular)
- 🥅 Gols: 2
- 🎯 Assistências: 2
- 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.5
- 🔥 Finalizações por jogo: 0.4
- 📏 Passes longos certos por jogo: 0.6
- 🎯 Acerto no passe: 89%
- 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 2.5
- 🛡️ Desarmes por jogo: 1.0
- 🔍 Interceptações por jogo: 0.5
- 🤼 Eficiência nos duelos: 58%
- ✋ Faltas por jogo: 0.9
- ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.4
- 📝 Nota Sofascore: 6.77
Fiorentina 🟣
- ⚽ Jogos: 40 (29 como titular)
- 🥅 Gols: 3
- 🎯 Assistências: 3
- 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.9
- 🔥 Finalizações por jogo: 1.0
- 📏 Passes longos certos por jogo: 1.5
- 🎯 Acerto no passe: 82%
- 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 3.8
- 🛡️ Desarmes por jogo: 1.2
- 🔍 Interceptações por jogo: 0.4
- 🤼 Eficiência nos duelos: 50%
- ✋ Faltas por jogo: 1.5
- ⚡ Faltas sofridas por jogo: 2.3
- 📝 Nota Sofascore: 6.79
Gerson deixou a Europa pela primeira vez para voltar ao futebol brasileiro e vivenciar uma experiência que não havia experimentado em seu início de carreira no Fluminense. O meia assinou com o Flamengo no meio de 2019, em um movimento que poucos acreditavam que daria tão certo e tão rápido, naquele time que se tornaria histórico sob o comando de Jorge Jesus.
O astro deixou o Flamengo em 2021, após conquistar quase todos os títulos possíveis pelo clube, para tentar novamente — agora mais consolidado no Brasil — se firmar no futebol europeu e dar continuidade à carreira. O destino parecia ser acessível: o Olympique de Marselha, na época comandado por Jorge Sampaoli, responsável por solicitar sua contratação. Veja os números dele no clube:
Olympique de Marselha 🔵
- ⚽ Jogos: 61 (47 como titular)
- 🥅 Gols: 13
- 🎯 Assistências: 7
- 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.7
- 🔥 Finalizações por jogo: 1.1
- 📏 Passes longos certos por jogo: 0.9
- 🎯 Acerto no passe: 90%
- 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 2.9
- 🛡️ Desarmes por jogo: 1.3
- 🔍 Interceptações por jogo: 0.4
- 🤼 Eficiência nos duelos: 55%
- ✋ Faltas por jogo: 1.2
- ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.9
- 📝 Nota Sofascore: 6.94
Contudo, sua passagem na França terminou de forma mais curta do que o esperado pelos torcedores e pela imprensa. Em 2022, Gerson retornou ao Flamengo, mais maduro, e repetiu o mesmo caminho, sendo titular durante praticamente toda a temporada. Ao todo, disputou 253 partidas com o Manto Sagrado, marcou 19 gols, deu 34 assistências e levantou 14 troféus.
Ao término do Mundial de Clubes de 2025, quando nenhum torcedor poderia imaginar, Gerson deixou novamente o Rubro-Negro rumo ao futebol estrangeiro. Desta vez, o movimento foi ainda mais inesperado, pois o destino seria o Zenit, da Rússia, clube conhecido por captar brasileiros com propostas financeiras expressivas. A seguir, os números dele pelo Zenit:
Zenit 🔵
- ⚽ Jogos: 15 (11 como titular)
- 🥅 Gols: 2
- 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.5
- 🔥 Finalizações por jogo: 0.7
- 📏 Passes longos certos por jogo: 1.1
- 🎯 Acerto no passe: 89%
- 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 3.1
- 🛡️ Desarmes por jogo: 0.8
- 🔍 Interceptações por jogo: 0.8
- 🤼 Eficiência nos duelos: 47%
- ✋ Faltas por jogo: 1.5
- ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.8
- 📝 Nota Sofascore: 6.87
A curta passagem pelo futebol russo também foi a menos marcante na carreira de Gerson, que aparentemente não se sentiu plenamente satisfeito com aquele rumo. Em pouco tempo, percebeu que suas chances de representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 se reduziram com a transferência, e agora busca retomar o ciclo de suas chances de convocação no Cruzeiro. O carioca já desembarcou em Minas Gerais para finalizar seu acerto com o clube e foi recepcionado por uma multidão de torcedores na Toca da Raposa II.
