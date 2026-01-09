menu hamburguer
Futebol Internacional

Discreta? Veja como foi a passagem de Gerson, reforço do Cruzeiro, no Zenit e na Europa

Compare as experiências internacionais do brasileiro em Itália, França e Rússia

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/01/2026
13:23
Atualizado há 2 minutos
Gerson Zenit
imagem cameraAnúncio de Gerson pelo Zenit, da Rússia, em 2025 (Foto: Reprodução/Zenit)
O Cruzeiro acertou a contratação do meio-campista Gerson, que foi à Toca da Raposa passar por exames e assinar com o clube mineiro. O jogador estava no Zenit, da Rússia, onde chegou em julho de 2025. Após apenas seis meses de altos e baixos, aparentemente sem ter se adaptado ao país, o Coringa retorna da sua terceira passagem pelo futebol europeu. A seguir, o Lance! apresenta os números do brasileiro durante sua trajetória internacional.

continua após a publicidade

Aos 28 anos, Gerson construiu uma carreira rodeada por experiências em times brasileiros e europeus, com movimentações financeiras significativas em suas transferências. Revelado nas categorias de base do Fluminense, clube em que ficou de 2005 a 2014, o jogador era considerado uma das maiores promessas de Xerém na década passada. Ainda como ponta-direita clássico, era conhecido pela facilidade de cortar para dentro com a perna esquerda e de criar oportunidades ofensivas.

continua após a publicidade

A partir dali, ele iniciou sua primeira experiência na Europa ao se transferir para a Roma em 2016, onde ficou vinculado ao clube por três temporadas, com a última temporada emprestado à Fiorentina. A passagem pelo País da Bota, aliás, consolidou sua transição de atacante para meio-campista. Gerson manteve a capacidade de avançar ao ataque como elemento surpresa e se tornou um atleta capaz de impor sua presença física no setor central. Abaixo, veja os números dele na Itália:

Roma 🔴🟠

  1. ⚽ Jogos: 42 (16 como titular)
  2. 🥅 Gols: 2
  3. 🎯 Assistências: 2
  4. 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.5
  5. 🔥 Finalizações por jogo: 0.4
  6. 📏 Passes longos certos por jogo: 0.6
  7. 🎯 Acerto no passe: 89%
  8. 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 2.5
  9. 🛡️ Desarmes por jogo: 1.0
  10. 🔍 Interceptações por jogo: 0.5
  11. 🤼 Eficiência nos duelos: 58%
  12. ✋ Faltas por jogo: 0.9
  13. ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.4
  14. 📝 Nota Sofascore: 6.77

Fiorentina 🟣

  1. ⚽ Jogos: 40 (29 como titular)
  2. 🥅 Gols: 3
  3. 🎯 Assistências: 3
  4. 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.9
  5. 🔥 Finalizações por jogo: 1.0
  6. 📏 Passes longos certos por jogo: 1.5
  7. 🎯 Acerto no passe: 82%
  8. 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 3.8
  9. 🛡️ Desarmes por jogo: 1.2
  10. 🔍 Interceptações por jogo: 0.4
  11. 🤼 Eficiência nos duelos: 50%
  12. ✋ Faltas por jogo: 1.5
  13. ⚡ Faltas sofridas por jogo: 2.3
  14. 📝 Nota Sofascore: 6.79

Gerson deixou a Europa pela primeira vez para voltar ao futebol brasileiro e vivenciar uma experiência que não havia experimentado em seu início de carreira no Fluminense. O meia assinou com o Flamengo no meio de 2019, em um movimento que poucos acreditavam que daria tão certo e tão rápido, naquele time que se tornaria histórico sob o comando de Jorge Jesus.

continua após a publicidade

O astro deixou o Flamengo em 2021, após conquistar quase todos os títulos possíveis pelo clube, para tentar novamente — agora mais consolidado no Brasil — se firmar no futebol europeu e dar continuidade à carreira. O destino parecia ser acessível: o Olympique de Marselha, na época comandado por Jorge Sampaoli, responsável por solicitar sua contratação. Veja os números dele no clube:

Olympique de Marselha 🔵

  1. ⚽ Jogos: 61 (47 como titular)
  2. 🥅 Gols: 13
  3. 🎯 Assistências: 7
  4. 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.7
  5. 🔥 Finalizações por jogo: 1.1
  6. 📏 Passes longos certos por jogo: 0.9
  7. 🎯 Acerto no passe: 90%
  8. 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 2.9
  9. 🛡️ Desarmes por jogo: 1.3
  10. 🔍 Interceptações por jogo: 0.4
  11. 🤼 Eficiência nos duelos: 55%
  12. ✋ Faltas por jogo: 1.2
  13. ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.9
  14. 📝 Nota Sofascore: 6.94

Contudo, sua passagem na França terminou de forma mais curta do que o esperado pelos torcedores e pela imprensa. Em 2022, Gerson retornou ao Flamengo, mais maduro, e repetiu o mesmo caminho, sendo titular durante praticamente toda a temporada. Ao todo, disputou 253 partidas com o Manto Sagrado, marcou 19 gols, deu 34 assistências e levantou 14 troféus.

Ao término do Mundial de Clubes de 2025, quando nenhum torcedor poderia imaginar, Gerson deixou novamente o Rubro-Negro rumo ao futebol estrangeiro. Desta vez, o movimento foi ainda mais inesperado, pois o destino seria o Zenit, da Rússia, clube conhecido por captar brasileiros com propostas financeiras expressivas. A seguir, os números dele pelo Zenit:

Zenit 🔵

  1. ⚽ Jogos: 15 (11 como titular)
  2. 🥅 Gols: 2
  3. 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.5
  4. 🔥 Finalizações por jogo: 0.7
  5. 📏 Passes longos certos por jogo: 1.1
  6. 🎯 Acerto no passe: 89%
  7. 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 3.1
  8. 🛡️ Desarmes por jogo: 0.8
  9. 🔍 Interceptações por jogo: 0.8
  10. 🤼 Eficiência nos duelos: 47%
  11. ✋ Faltas por jogo: 1.5
  12. ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.8
  13. 📝 Nota Sofascore: 6.87

A curta passagem pelo futebol russo também foi a menos marcante na carreira de Gerson, que aparentemente não se sentiu plenamente satisfeito com aquele rumo. Em pouco tempo, percebeu que suas chances de representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 se reduziram com a transferência, e agora busca retomar o ciclo de suas chances de convocação no Cruzeiro. O carioca já desembarcou em Minas Gerais para finalizar seu acerto com o clube e foi recepcionado por uma multidão de torcedores na Toca da Raposa II.

Gerson é recebido por torcedores do Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Gerson é recebido por torcedores do Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

