O Cruzeiro acertou a contratação do meio-campista Gerson, que foi à Toca da Raposa passar por exames e assinar com o clube mineiro. O jogador estava no Zenit, da Rússia, onde chegou em julho de 2025. Após apenas seis meses de altos e baixos, aparentemente sem ter se adaptado ao país, o Coringa retorna da sua terceira passagem pelo futebol europeu. A seguir, o Lance! apresenta os números do brasileiro durante sua trajetória internacional.

Aos 28 anos, Gerson construiu uma carreira rodeada por experiências em times brasileiros e europeus, com movimentações financeiras significativas em suas transferências. Revelado nas categorias de base do Fluminense, clube em que ficou de 2005 a 2014, o jogador era considerado uma das maiores promessas de Xerém na década passada. Ainda como ponta-direita clássico, era conhecido pela facilidade de cortar para dentro com a perna esquerda e de criar oportunidades ofensivas.

A partir dali, ele iniciou sua primeira experiência na Europa ao se transferir para a Roma em 2016, onde ficou vinculado ao clube por três temporadas, com a última temporada emprestado à Fiorentina. A passagem pelo País da Bota, aliás, consolidou sua transição de atacante para meio-campista. Gerson manteve a capacidade de avançar ao ataque como elemento surpresa e se tornou um atleta capaz de impor sua presença física no setor central. Abaixo, veja os números dele na Itália:

Roma 🔴🟠

⚽ Jogos: 42 (16 como titular) 🥅 Gols: 2 🎯 Assistências: 2 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.5 🔥 Finalizações por jogo: 0.4 📏 Passes longos certos por jogo: 0.6 🎯 Acerto no passe: 89% 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 2.5 🛡️ Desarmes por jogo: 1.0 🔍 Interceptações por jogo: 0.5 🤼 Eficiência nos duelos: 58% ✋ Faltas por jogo: 0.9 ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.4 📝 Nota Sofascore: 6.77

Fiorentina 🟣

⚽ Jogos: 40 (29 como titular) 🥅 Gols: 3 🎯 Assistências: 3 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.9 🔥 Finalizações por jogo: 1.0 📏 Passes longos certos por jogo: 1.5 🎯 Acerto no passe: 82% 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 3.8 🛡️ Desarmes por jogo: 1.2 🔍 Interceptações por jogo: 0.4 🤼 Eficiência nos duelos: 50% ✋ Faltas por jogo: 1.5 ⚡ Faltas sofridas por jogo: 2.3 📝 Nota Sofascore: 6.79

Gerson deixou a Europa pela primeira vez para voltar ao futebol brasileiro e vivenciar uma experiência que não havia experimentado em seu início de carreira no Fluminense. O meia assinou com o Flamengo no meio de 2019, em um movimento que poucos acreditavam que daria tão certo e tão rápido, naquele time que se tornaria histórico sob o comando de Jorge Jesus.

O astro deixou o Flamengo em 2021, após conquistar quase todos os títulos possíveis pelo clube, para tentar novamente — agora mais consolidado no Brasil — se firmar no futebol europeu e dar continuidade à carreira. O destino parecia ser acessível: o Olympique de Marselha, na época comandado por Jorge Sampaoli, responsável por solicitar sua contratação. Veja os números dele no clube:

Olympique de Marselha 🔵

⚽ Jogos: 61 (47 como titular) 🥅 Gols: 13 🎯 Assistências: 7 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.7 🔥 Finalizações por jogo: 1.1 📏 Passes longos certos por jogo: 0.9 🎯 Acerto no passe: 90% 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 2.9 🛡️ Desarmes por jogo: 1.3 🔍 Interceptações por jogo: 0.4 🤼 Eficiência nos duelos: 55% ✋ Faltas por jogo: 1.2 ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.9 📝 Nota Sofascore: 6.94

Contudo, sua passagem na França terminou de forma mais curta do que o esperado pelos torcedores e pela imprensa. Em 2022, Gerson retornou ao Flamengo, mais maduro, e repetiu o mesmo caminho, sendo titular durante praticamente toda a temporada. Ao todo, disputou 253 partidas com o Manto Sagrado, marcou 19 gols, deu 34 assistências e levantou 14 troféus.

Ao término do Mundial de Clubes de 2025, quando nenhum torcedor poderia imaginar, Gerson deixou novamente o Rubro-Negro rumo ao futebol estrangeiro. Desta vez, o movimento foi ainda mais inesperado, pois o destino seria o Zenit, da Rússia, clube conhecido por captar brasileiros com propostas financeiras expressivas. A seguir, os números dele pelo Zenit:

Zenit 🔵

⚽ Jogos: 15 (11 como titular) 🥅 Gols: 2 🅿️ Passes decisivos por jogo: 0.5 🔥 Finalizações por jogo: 0.7 📏 Passes longos certos por jogo: 1.1 🎯 Acerto no passe: 89% 🏃 Bolas recuperadas por jogo: 3.1 🛡️ Desarmes por jogo: 0.8 🔍 Interceptações por jogo: 0.8 🤼 Eficiência nos duelos: 47% ✋ Faltas por jogo: 1.5 ⚡ Faltas sofridas por jogo: 1.8 📝 Nota Sofascore: 6.87

A curta passagem pelo futebol russo também foi a menos marcante na carreira de Gerson, que aparentemente não se sentiu plenamente satisfeito com aquele rumo. Em pouco tempo, percebeu que suas chances de representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 se reduziram com a transferência, e agora busca retomar o ciclo de suas chances de convocação no Cruzeiro. O carioca já desembarcou em Minas Gerais para finalizar seu acerto com o clube e foi recepcionado por uma multidão de torcedores na Toca da Raposa II.

