imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Presidente do Independiente culpa torcedores do Universidad de Chile: ‘São responsáveis’

Situação aconteceu no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE
imagem cameraIndependiente pela Copa Sul-Americana 2025 (Foto: Alejandro Pagni/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/08/2025
08:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

O duelo entre Independiente Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso e posteriormente cancelado por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões.

Em entrevista ao canal argentino "TyC Sports", o presidente do Independiente, Néstor Grindetti, declarou esperar que a Universidad de Chile seja devidamente punida pelos incidentes ocorridos. Segundo o dirigente, a confusão generalizada foi provocada exclusivamente por torcedores da equipe chilena.

— Agora estamos preocupados pela segurança de todos. Já estamos falando com as pessoas da Conmebol e vamos defender todos os interesses do Independiente. O Independiente não teve nada a ver com isso. Está claro que o começo e também a sequência do problema foi só de um público. Torcedores da La U. Há um claro e evidente responsável. Tem que ter uma punição ao clube chileno e uma liberação de responsabilidades do Independiente — disse.

Na mesma entrevista, o presidente do clube argentino afirmou que, segundo informações repassadas pela polícia local, 90 pessoas foram detidas, todas elas torcedoras da Universidad de Chile.

Apesar disso, vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma cena distinta: ao menos 100 torcedores do Independiente cercam menos de 20 chilenos nas arquibancadas. Armados com pedaços de ferro, os argentinos agridem os visitantes e forçam alguns a retirar as próprias roupas. As vestimentas retiradas, incluindo camisas e calças, foram penduradas no alambrado pelos agressores.

— O que aconteceu hoje foi lamentável. Torcedores do U destruíram nossos banheiros, pegaram artefatos e os jogaram nas arquibancadas. Uma violência sem precedentes, absolutamente injustificada — finalizou.

O que aconteceu? 🏟️

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.

De acordo com o portal "Tyc Sports", são pelo menos 10 feridos até o momento, alguns em estado grave. Mais de 300 torcedores foram detidos.

Conforme publicado pela "ESPN", a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.

FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE
ndependiente x La U: Copa Sul-Americana de 2025 (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

