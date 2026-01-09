menu hamburguer
Onde Assistir

Tottenham x Aston Villa: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Inglaterra

Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada

Londres (ING)
Dia 09/01/2026
14:45
Tottenham x Aston Villa: onde assistir pela Copa da Inglaterra (Foto: Arte/Lance!)
Tottenham x Aston Villa: onde assistir pela Copa da Inglaterra (Foto: Arte/Lance!)
Tottenham e Aston Villa se enfrentam neste sábado (10), às 14h45 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será realizada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
3ª rodada
Copa da Inglaterra
Data e Hora
Sábado, 10 de janeiro, às 14h45 (de Brasília)
Local
Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Lee Betts, Matthew Wilkes e Michael Salisbury (quarto árbitro)
O Tottenham chega ao confronto em cenário menos favorável. Apesar da boa sequência até a última partida, os Spurs têm rendimento inferior e aparecem na 14ª colocação, somada à eliminação precoce na Copa da Liga. O técnico Thomas Frank terá seis desfalques, quatro deles por lesão, e uma eventual eliminação no jogo de sábado pode intensificar as críticas e colocar seu cargo novamente em risco.

O Aston Villa, por sua vez, atravessa uma temporada consistente no futebol inglês. A equipe chegou a emendar 11 vitórias consecutivas em todas as competições, sequência encerrada na goleada sofrida diante do Arsenal. Desde então, mostrou capacidade de reação ao vencer o Nottingham Forest e empatar com o Crystal Palace na rodada mais recente da Premier League. Para enfrentar os Spurs, Unai Emery terá três ausências, com Tyrone Mings como principal dúvida por problema no tendão.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Aston Villa
3ª rodada — Copa da Inglaterra
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts, Matthew Wilkes e Michael Salisbury (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Antonín Kinsky; Pedro Porro, Radu Drăguşin, Kevin Danso e Destiny Udogie; João Palhinha e Rodrigo Betancur; Lucas Bergvall, Xavi Simons e Mathys Tel; Richarlison.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelöf e Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers e Emiliano Buendía (Jadon Sancho); Ollie Watkins (Donyell Malen).

Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)
Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

