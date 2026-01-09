Tottenham x Aston Villa: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Inglaterra
Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Tottenham e Aston Villa se enfrentam neste sábado (10), às 14h45 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será realizada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Tottenham chega ao confronto em cenário menos favorável. Apesar da boa sequência até a última partida, os Spurs têm rendimento inferior e aparecem na 14ª colocação, somada à eliminação precoce na Copa da Liga. O técnico Thomas Frank terá seis desfalques, quatro deles por lesão, e uma eventual eliminação no jogo de sábado pode intensificar as críticas e colocar seu cargo novamente em risco.
O Aston Villa, por sua vez, atravessa uma temporada consistente no futebol inglês. A equipe chegou a emendar 11 vitórias consecutivas em todas as competições, sequência encerrada na goleada sofrida diante do Arsenal. Desde então, mostrou capacidade de reação ao vencer o Nottingham Forest e empatar com o Crystal Palace na rodada mais recente da Premier League. Para enfrentar os Spurs, Unai Emery terá três ausências, com Tyrone Mings como principal dúvida por problema no tendão.
Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Aston Villa
3ª rodada — Copa da Inglaterra
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts, Matthew Wilkes e Michael Salisbury (quarto árbitro)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Antonín Kinsky; Pedro Porro, Radu Drăguşin, Kevin Danso e Destiny Udogie; João Palhinha e Rodrigo Betancur; Lucas Bergvall, Xavi Simons e Mathys Tel; Richarlison.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelöf e Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers e Emiliano Buendía (Jadon Sancho); Ollie Watkins (Donyell Malen).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias