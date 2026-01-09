Por que o filho do Zidane joga na Argélia? Conheça Luca, destaque da Copa Africana
Arqueiro de 27 anos atua no Granada, da segunda divisão espanhola
A Argélia enfrenta a Nigéria neste sábado (10), às 13h de Brasília, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2025. Com três partidas como titular e nenhum gol sofrido, o goleiro da seleção argelina é Luca Zidane, de 27 anos. O sobrenome não é por acaso: ele é filho de Zinédine Zidane, um dos melhores jogadores de todos os tempos. Agora, o arqueiro começa a chamar atenção internacionalmente por seus próprios feitos.
- Futebol Internacional
Copa Africana de Nações chega nas fases finais com grandes seleções
Futebol Internacional09/01/2026
- Futebol Internacional
Discreta? Veja como foi a passagem de Gerson, reforço do Cruzeiro, no Zenit e na Europa
Futebol Internacional09/01/2026
- Futebol Internacional
Lúcio de Castro: a Fifa e os gramados sintéticos
Futebol Internacional09/01/2026
A Argélia iniciou a competição no Grupo E em um chaveamento considerado acessível, registrando duas vitórias nas primeiras rodadas: 3 a 0 sobre o Sudão na estreia e 1 a 0 contra Burkina Faso. Na última rodada, optou por preservar o onze inicial e escalou uma equipe alternativa diante da Guiné Equatorial, vencendo por 3 a 1, mesmo sem a presença de Zidane no gol.
No mata-mata, a Argélia venceu o Congo por 1 a 0, com o retorno dos titulares. A partidamarcou apenas com o quarto jogo de Luca no gol argelino. Invicto até o momento, Zidane sofreu um gol em sua estreia, mas encerrou a partida com resultado favorável, na vitória por 2 a 1 sobre Uganda, na última rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.
Ausente da Copa Árabe em dezembro, ele voltou à Copa Africana consolidado como primeira opção para a posição. As boas atuações alimentam o sonho de Zidane: disputar a Copa do Mundo como titular em junho, integrando a Argélia no Grupo J, ao lado de Argentina, Áustria e Jordânia.
Família Zidane ⚽
Nascido em Aix-en-Provence, no sul da França, e criado na Espanha, Luca é o segundo filho da lenda francesa. Entre 2014 e 2018, representou os franceses em seleções de base, do Sub-16 ao Sub-20, sem jamais ser convocado para a equipe principal. Atualmente no Granada, da segunda divisão espanhola, ele solicitou à Fifa no ano passado a mudança de elegibilidade para defender profissionalmente a seleção da Argélia, país de origem de seus avós paternos, Smail e Malika. O casal se estabeleceu na região de Marselha na década de 1960 e teve cinco filhos, entre eles Zizou.
O pai acompanha pessoalmente as exibições do filho no torneio realizado no Marrocos neste ano. Após se aposentar como jogador, ele atua como treinador, mas está sem clube desde 2021, quando deixou o comando do Real Madrid. Agora, o craque surge como o principal cotado para substituir Didier Deschamps na seleção francesa após o Mundial de 2026.
