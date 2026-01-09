menu hamburguer
Futebol Internacional

Por que o filho do Zidane joga na Argélia? Conheça Luca, destaque da Copa Africana

Arqueiro de 27 anos atua no Granada, da segunda divisão espanhola

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porDaniel Lessa,
Dia 09/01/2026
14:05
Atualizado há 1 minutos
FBL-AFR-2025-MATCH 43-ALG-DRC
imagem cameraLuca Zidane, goleiro da Argélia, deixa o campo no intervalo da partida contra o Congo, válida pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
A Argélia enfrenta a Nigéria neste sábado (10), às 13h de Brasília, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2025. Com três partidas como titular e nenhum gol sofrido, o goleiro da seleção argelina é Luca Zidane, de 27 anos. O sobrenome não é por acaso: ele é filho de Zinédine Zidane, um dos melhores jogadores de todos os tempos. Agora, o arqueiro começa a chamar atenção internacionalmente por seus próprios feitos.

A Argélia iniciou a competição no Grupo E em um chaveamento considerado acessível, registrando duas vitórias nas primeiras rodadas: 3 a 0 sobre o Sudão na estreia e 1 a 0 contra Burkina Faso. Na última rodada, optou por preservar o onze inicial e escalou uma equipe alternativa diante da Guiné Equatorial, vencendo por 3 a 1, mesmo sem a presença de Zidane no gol.

No mata-mata, a Argélia venceu o Congo por 1 a 0, com o retorno dos titulares. A partidamarcou apenas com o quarto jogo de Luca no gol argelino. Invicto até o momento, Zidane sofreu um gol em sua estreia, mas encerrou a partida com resultado favorável, na vitória por 2 a 1 sobre Uganda, na última rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ausente da Copa Árabe em dezembro, ele voltou à Copa Africana consolidado como primeira opção para a posição. As boas atuações alimentam o sonho de Zidane: disputar a Copa do Mundo como titular em junho, integrando a Argélia no Grupo J, ao lado de Argentina, Áustria e Jordânia.

Família Zidane ⚽

Nascido em Aix-en-Provence, no sul da França, e criado na Espanha, Luca é o segundo filho da lenda francesa. Entre 2014 e 2018, representou os franceses em seleções de base, do Sub-16 ao Sub-20, sem jamais ser convocado para a equipe principal. Atualmente no Granada, da segunda divisão espanhola, ele solicitou à Fifa no ano passado a mudança de elegibilidade para defender profissionalmente a seleção da Argélia, país de origem de seus avós paternos, Smail e Malika. O casal se estabeleceu na região de Marselha na década de 1960 e teve cinco filhos, entre eles Zizou.

O pai acompanha pessoalmente as exibições do filho no torneio realizado no Marrocos neste ano. Após se aposentar como jogador, ele atua como treinador, mas está sem clube desde 2021, quando deixou o comando do Real Madrid. Agora, o craque surge como o principal cotado para substituir Didier Deschamps na seleção francesa após o Mundial de 2026.

Zinédine Zidane e a esposa Veronique acompanham a partida entre Argélia e Congo, válida pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)
Zinédine Zidane e a esposa Veronique acompanham a partida entre Argélia e Congo, válida pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

