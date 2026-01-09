O Corinthians recebeu uma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto, mas recusou a investida do time europeu. O fato foi revelado pelo novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, durante entrevista coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (9), no CT do clube.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Paz foi questionado sobre a importância do camisa 9 para o elenco do Corinthians e para o projeto do clube na temporada e, ao responder, afirmou que houve intenção de compra, mas que a equipe espera o valor maior para pensar em negociar o atacante.

- Houve a proposta, sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians. O Corinthians espera um valor maior. A proposta foi apresentada ao presidente Osmar e eu tive acesso, mas não vou aqui revelar valores porque isso pertence ao presidente, mas, sim, houve a proposta, e não atende ainda a necessidade do Corinthians - declarou Paz.

continua após a publicidade

Apesar dos valores não terem sido divulgados oficialmente, o valor da proposta da Lazio gira em torno de 24 milhões de euros, o que corresponde a pouco mais de R$ 149 milhões na cotação atual. A informação é do jornalista Benjamin Back.

O executivo elogiou as características ofensivas de Yuri Alberto e destacou que o atacante já tem uma trajetória importante dentro do Corinthians, o que demonstra a "personalidade" do atleta, segundo Marcelo Paz.

continua após a publicidade

- É um grande jogador, um atacante com qualidades raras. Porque ele tem velocidade, ele tem infiltração, ele tem gol, ele tem assistência... ele se entrega o tempo inteiro, não se abate quando erra. Todo mundo erra. Então, ele tem personalidade para jogar no Corinthians, é um grande jogador e que já tem uma história de entrega esportiva - completou.

Yuri Alberto foi o artilheiro do time em 2025 com 19 gols marcados. O jogador fez breve viagem à Roma, cidade de onde é a Lazio, para resolver questões pessoais referente a emissão do seu passaporte europeu. Ele retornou ao Brasil na quinta-feira e, nesta sexta, treinou ao lado do elenco comandado pelo técnico Dorival Jr.

Yuri Alberto foi o artilheiro do Corinthians em 2025. (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Marcelo Paz projeta maior venda da história do Corinthians

Ainda na entrevista coletiva, Marcelo Paz ressaltou que, diante da atual situação financeira do clube, há uma necessidade de realizar boas vendas e abrir mão de alguns ativos em busca do equilíbrio do caixa do Timão. O executivo detalhou que as propostas robustas de venda de jogadores chegam ao presidente Omar Stabile, que agora terá o apoio do gestor nas tratativas.

- Para o equilíbrio financeiro também tem que ter venda, isso é algo para qualquer clube de futebol no Brasil. Um clube que passa por uma reestruturação, vai ter que fazer venda para equilibrar o orçamento. Temos que fazer a melhor venda possível e já tendo uma reposição para não ter a perda técnica. Essas propostas maiores chegam para o presidente, ele trata comigo e a gente divide, uma decisão do clube. Logicamente, para ter resultados esportivos, para ter conquista, vamos manter o máximo do elenco e vamos qualificar esse elenco. E, naturalmente, vendas vão ocorrer.

Marcelo Paz ainda destacou que o planejamento orçamentário do Corinthians em 2026 leva em consideração a venda de atletas e que está inclusa a negociação de alguns ativos do elenco. A expectativa do gestor é que o clube faça a maior venda de sua história nesta temporada e que possa aproveitar força da marca "a nível mundial", como definiu Paz, para realizar boas negociações.

- Está previsto o orçamento, se não vender jogador não tem orçamento. Não tem como, isso é impossível, está previsto lá. É fazer a melhor venda possível porque temos grandes ativos. Corinthians está numa crescente, é uma marca extremamente forte no nível mundial... temos jogadores talentosos aqui, que o mundo inteiro quer, então é fazer a melhor venda possível. Eu acredito que esse ano devemos ter a maior venda na história do clube. Temos que esperar ao longo do ano - completou Marcelo Paz.