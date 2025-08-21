O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 na Libertadores e confirmou a classificação às quartas de final na quarta-feira (20). Se antes de a bola rolar o Colorado fez chover papel picado no Beira-Rio, em jogo quem liderou o show foi o Rubro-Negro. A mídia internacional especializada surpreendeu ao eleger o principal destaque da partida de volta.

Trata-se de Saúl. uma das quatro contratações do clube nesta janela de transferências. Com ampla experiência no futebol europeu, especialmente por sua longa trajetória no Atlético de Madrid, o jogador chegou ao Brasil cercado de expectativas.

Após ser titular no confronto preliminar à partida da Libertadores — na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão — o meio-campista recebeu um voto de confiança do técnico Filipe Luís para integrar novamente o time titular na competição continental. O jogador correspondeu às expectativas e teve uma atuação consistente. Veja a seguir a repercussão do jornal espanhol "As" sobre o desempenho de Saúl e o desenrolar da partida:

Jornal "As" sobre Internacional 0x2 Flamengo (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Saúl vence a batalha (título). O meio-campista espanhol deu seus melhores minutos desde que chegou ao Brasil e dominou o jogo em um segundo tempo sensacional. O Flamengo avança para as quartas de final (subtítulo).

Primeiro parágrafo 📰

— Saúl não jogou um minuto sequer no jogo de ida, mas foi titular alguns dias depois no Brasileirão, também contra o Internacional, e desta vez era a grande aposta de Filipe Luis para garantir as quartas de final. O meia espanhol respondeu da melhor forma possível e mostrou sua experiência e competência.

Última frase ✍️

— Saúl, que teve dificuldades no início, cresceu e dominou o ritmo. Ele demonstrou sua destreza técnica e ganhou confiança, jogando seus melhores minutos desde que chegou ao Brasil.

