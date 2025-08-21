Imprensa europeia se rende a ex-Botafogo: ‘No comando’

O que o torcedor brasileiro acompanhou de Thiago Almada vestindo a camisa do Botafogo já havia deixado claro seu potencial; por isso, não causa surpresa seu início promissor no futebol europeu. Agora, é o torcedor europeu que se encanta com o talento do meio-campista. A mídia internacional especializada também passou a destacar o desempenho do argentino.

O Atlético de Madrid abriu a nova temporada com o pé esquerdo, em derrota de virada para o Espanyol por 2 a 1, no RCDE Stadium, na Catalunha (ESP), pela primeira rodada de La Liga. A boa notícia, no entanto, foi a presença de Almada em campo. Veja a repercussão do jornal "As", da Espanha, comentou o primeiro teste do atleta e projetou o que se espera dele nos próximos compromissos:

Jornal "As" sobre Thiago Almada (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Thiago Almada, no comando (título). O novo onze titular do Atlético foi o cérebro do jogo rubro-negro contra o Espanyol. Seu triângulo com Baena, quando retorna de lesão, e Julián são promissores (subtítulo).

— O papel do argentino de 24 anos era uma das incógnitas para este novo Atlético. Mas, na primeira rodada, ele já era titular e mostrou um lado muito dominante. Começou pela esquerda, mas rapidamente trocou com Baena para ocupar uma posição mais avançada e se oferecer a Cardoso e praticamente a todos os outros. Suas triangulações com Baena e Julián foram uma boa receita, pois também mantiveram o Espanyol bem longe de Oblak. E Almada, em plena organização, cuidou de tudo: movimentar, passar, oferecer, apontar, girar, fintar, abrir — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Jesus Colino.

Thiago Almada (à esquerda) em Espanyol x Atlético de Madrid (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Carreira de Thiago Almada ⚽

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, quando o scout do Botafogo o indicou para Textor, que fez a compra por quase 20 milhões de euros. Em apenas seis meses no Glorioso, se firmou como titular, caiu nas graças da torcida e foi peça crucial para os títulos conquistados no último ano.

Como Botafogo e Lyon são comandados por Textor, o bilionário estadunidense não viu problemas em levar o atleta para a Europa via empréstimo. O vínculo, a princípio, seria de apenas seis meses, mas os Leões estavam considerando a extensão para 2025/26.

Almada também esteve na Copa do Mundo de 2022, quando foi campeão pela Argentina, e chegou a entrar no fim do confronto com a Polônia, pela fase de grupos. Além disso, fez parte de diversos jogos da campanha nas Eliminatórias, que já colocou a Albiceleste no Mundial do próximo ano.

