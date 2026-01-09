Supercopa da Espanha pode mudar de data; veja detalhes

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) estuda alterar a data da Supercopa da Espanha, que terá a final disputada neste domingo (11) entre Barcelona e Real Madrid. A entidade trabalha para que a competição deixe de ser realizada na primeira semana de janeiro a partir da próxima edição, segundo informação do jornal "Marca".

Após conversas com os clubes participantes, a RFEF avalia transferir o torneio, a partir da temporada 2026/27, para a primeira semana de fevereiro, como forma de reduzir o impacto sobre o calendário das festas de fim de ano.

A mudança exigirá ajustes no calendário, mas a federação e os clubes entendem que a nova data representa uma solução mais adequada do que o modelo atual. A edição do próximo ano tem o Catar como principal candidato a sede, já que, no mesmo período, a Arábia Saudita receberá a Copa da Ásia.

A disputa pelos direitos de sediar a Supercopa da Espanha segue em aberto, com a Arábia interessada em ampliar o acordo vigente e o Catar buscando assumir a organização, especialmente com foco na edição de 2027.

O aspecto financeiro é considerado determinante para a definição da sede. A Federação negociou os direitos por um valor superior ao anterior, passando de 3 para 6 milhões de euros, o que aumenta a receita destinada aos clubes. Nesse cenário, o Athletic Bilbao receberá 1,8 milhão de euros, o Atlético de Madrid ficará com 2,8 milhões, enquanto Real Madrid e Barcelona embolsarão cerca de 6 milhões de euros cada.

Já a definição de uma nova data para a final da Copa do Rei apresenta maior complexidade. Inicialmente marcada para 25 de abril e alterada por conta da Feira de Sevilha, a decisão depende agora da situação do Betis na competição e também na Liga Europa, uma vez que o clube manda seus jogos no Estádio La Cartuja, local previsto para receber a final.

Barcelona é o maior campeão da Supercopa da Espanha, com 13 conquistas (Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)

Barcelona e Real Madrid disputam a final da Supercopa da Espanha

Barcelona e Real Madrid vão decidir o título da Supercopa da Espanha neste domingo (11), às 16h (de Brasília), em Jedá, na Arábia Saudita. Esse será o primeiro El Clásico do ano de 2026, e reúne os maiores vencedores da competição.

O Barcelona garantiu a vaga na decisão ao golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal. Em show de Raphinha, com dois gols e uma assistência, os Culés anotaram a maior goleada da história da Supercopa. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, Fermín López e Roony Bardghji.

A outra semifinal foi disputada no clássico da capital espanhola, onde o Real Madrid venceu o Atlético por 2 a 1. Os gols dos Merengues foram marcados por Valverde e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os Colchoneros.

