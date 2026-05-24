Na última rodada do Italiano, Como e Roma garantem vaga na Champions

A última rodada do Campeonato Italiano foi realizada neste domingo (24) e as vagas nas competições europeias foram definidas. Após Inter de Milão e Napoli já confirmarem a ida à Champions League nas rodadas anteriores, foram a vez de Como e Roma garantirem a participação no maior torneio do continente para a próxima temporada. Decepção da competição, o Milan apenas disputará a Europa League, após tropeço no San Siro.

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Euforia em Como e decepção em Milão

Sensação do Campeonato Italiano, o Como irá disputar a Champions League pela primeira vez em sua história. O time treinado por Césc Fábregas bateu a Cremonese por 4 a 1 e alcançou os 71 pontos, suficientes para passar o Milan na tabela e garantir vaga na competição.

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Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Se houve festa em Como, em Milão a história foi diferente. Após ter 93% de chances de classificação à Champions League na reta final do campeonato e ocupar a vice-liderança em grande parte da competição, o Milan teve uma reta final terrível e ficará de fora da próxima Champions League.

Mesmo com a crise, os rossoneros dependiam apenas deles para se classificarem. Porém, após sofrer virada do Cagliari, em casa, os comandados por Massimiliano Allegri perderam a vaga para o Como e jogarão a Europa League junto com a Juventus.

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O Milan ficou de fora da próxima Champions League (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Festa brasileira na capital e gol da despedida

Fora de casa, a Roma bateu o já rebaixado Verona por 2 a 0 e confirmou o seu retorno à Champions League após sete temporadas. Após Donyell Malen abrir o placar, Stephan El Shaarawy definiu a partida em seu último jogo pelo clube da capital. Nas redes sociais, o lateral da Roma e da Seleção Brasileira, Wesley, comemorou a vaga.

— Após 7 anos, em meu primeiro ano defendendo essa histórica camisa, conseguimos, com muito esforço e dedicação, colocar a nossa squadra na competição mais desejada do futebol mundial. Objetivo concluído com sucesso — celebrou Wesley.

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

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