Com jogador do Palmeiras, Argentina divulga convocação
Atual campeã da Copa fará amistoso contra a Guatemala
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O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta quarta-feira (18) a convocação da Seleção Argentina de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando a Albiceleste disputará um amistoso contra a Guatemala.
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Atual campeã da Copa do Mundo e bicampeã da Copa América, a Argentina teria a Espanha à frente neste período de jogos de seleção, para a realização da Finalíssima, no Catar. Porém, devido aos conflitos no Oriente Médio e discordâncias da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Real Federação Espanhola de Futebol, Conmebol e Uefa, o duelo foi cancelado. Sendo assim, os "hermanos" terão pela frente apenas a Guatemala, no dia 31 de março, na Bombonera, em Buenos Aires.
Entre os convocados, Scaloni chamou oito jogadores que atuam nas Américas, com domínio de River Plate e Boca Juniors, mas também Flaco López, destaque do Palmeiras neste início de temporada no Brasil. Está é a quarta convocação do atacante do Alviverde, que ainda busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.
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Convocação da Argentina
Goleiros
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensores
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha)
- Marcos Senesi (Bournemouth)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Tomás Palacios (Estudiantes)
- Nicolás Tagliafico (Lyon)
- Gabriel Rojas (Racing)
- Marcos Acuña (River Plate)
Meias
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Máximo Perrone (Como)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Valentín Barco (Strasbourg)
- Rodrigo de Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nico Paz (Como)
Atacantes
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Nico González (Atlético de Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Flaco López (Palmeiras)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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