Com jogador do Palmeiras, Argentina divulga convocação

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta quarta-feira (18) a convocação da Seleção Argentina de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando a Albiceleste disputará um amistoso contra a Guatemala.

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Atual campeã da Copa do Mundo e bicampeã da Copa América, a Argentina teria a Espanha à frente neste período de jogos de seleção, para a realização da Finalíssima, no Catar. Porém, devido aos conflitos no Oriente Médio e discordâncias da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Real Federação Espanhola de Futebol, Conmebol e Uefa, o duelo foi cancelado. Sendo assim, os "hermanos" terão pela frente apenas a Guatemala, no dia 31 de março, na Bombonera, em Buenos Aires.

Entre os convocados, Scaloni chamou oito jogadores que atuam nas Américas, com domínio de River Plate e Boca Juniors, mas também Flaco López, destaque do Palmeiras neste início de temporada no Brasil. Está é a quarta convocação do atacante do Alviverde, que ainda busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.

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Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

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Convocação da Argentina

Goleiros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid) Gonzalo Montiel (River Plate) Cristian Romero (Tottenham) Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha) Marcos Senesi (Bournemouth) Nicolás Otamendi (Benfica) Tomás Palacios (Estudiantes) Nicolás Tagliafico (Lyon) Gabriel Rojas (Racing) Marcos Acuña (River Plate)

Meias

Leandro Paredes (Boca Juniors) Máximo Perrone (Como) Alexis Mac Allister (Liverpool) Enzo Fernández (Chelsea) Valentín Barco (Strasbourg) Rodrigo de Paul (Inter Miami) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Lionel Messi (Inter Miami) Nico Paz (Como)

Atacantes

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nico González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Flaco López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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