Quantos gols Lionel Messi tem na carreira?

Camisa 10 vive expectativa por chegar ao milésimo gol na carreira

Dia 17/11/2025
14:05
imagem cameraLionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Franck Fife/AFP)
Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi soma 895 gols marcados em sua vitoriosa carreira. Nascido na Argentina, o camisa 10 iniciou sua trajetória no Barcelona, mas também defendeu as cores do PSG e do Inter Miami.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O histórico camisa 10 é considerado o maior jogador da história da Barcelona e um dos maiores da Argentina ao lado de Diego Maradona. Além dos gols marcados, Lionel Messi soma 44 títulos em sua carreira, sendo uma Copa do Mundo e quatro Champions League dentre os mais importantes.

Gols de Lionel Messi por clubes

Lionel Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona, do Inter Miami e da Argentina. Além dos gols, o camisa 10 é o maior vencedor de prêmios individuais da história, como o Bola de Ouro e o Fifa The Best.

  1. Barcelona: 672 gols
  2. Argentina: 115 gols
  3. Inter Miami: 76 gols
  4. PSG: 32 gols

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Lionel Messi - Barcelona
Messi acena para torcida do Barcelona, no Camp Nou (Foto: Josep Lago/AFP)

