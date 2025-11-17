Quantos gols Lionel Messi tem na carreira?

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi soma 895 gols marcados em sua vitoriosa carreira. Nascido na Argentina, o camisa 10 iniciou sua trajetória no Barcelona, mas também defendeu as cores do PSG e do Inter Miami.

O histórico camisa 10 é considerado o maior jogador da história da Barcelona e um dos maiores da Argentina ao lado de Diego Maradona. Além dos gols marcados, Lionel Messi soma 44 títulos em sua carreira, sendo uma Copa do Mundo e quatro Champions League dentre os mais importantes.

Gols de Lionel Messi por clubes

Lionel Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona, do Inter Miami e da Argentina. Além dos gols, o camisa 10 é o maior vencedor de prêmios individuais da história, como o Bola de Ouro e o Fifa The Best.

Barcelona: 672 gols Argentina: 115 gols Inter Miami: 76 gols PSG: 32 gols

