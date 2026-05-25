Com Yamal e sem Fermín, Espanha anuncia os convocados para a Copa do Mundo
Seleção está no grupo H e estreia no dia 15 de junho, contra Cabo Verde
O técnico Luis de la Fuente, nesta segunda-feira (25), anunciou os 26 convocados da Espanha para disputar a Copa do Mundo de 2026. O grande destaque fica com Lamine Yamal, atacante do Barcelona. Com exceção de Fermín López, lesionado às vésperas da convocação, a lista tem Eric Garcia como grande novidade para a Copa do Mundo. Campeã em 2010, a Espanha figura entre as favoritas para conquistar o bicampeonato mundial e tentará justificar posição após campanha encerrada nas oitavas de final, em 2022, no Catar.
Veja a lista dos convocados da Espanha para a Copa do Mundo:
Goleiros
Unai Simón (Athletic Bilbao)
David Raya (Arsenal)
Joan García (Barcelona)
Defensores
Cucurella (Chelsea)
Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Cubarsí (Barcelona)
Laporte (Athletic Bilbao)
Pubill (Atlético de Madrid)
Eric García (Barcelona)
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pedro Porro (Tottenham)
Meio-campistas
Pedri (Barcelona)
Fabián Ruíz (PSG)
Zubimendi (Arsenal)
Gavi (Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Alex Baena (Atlético de Madrid)
Merino (Arsenal)
Dani Olmo (Barcelona)
Atacantes
Oyarzabal (Real Sociedad)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Yeremy Pino (Crystal Palace)
Ferran Torres (Barcelona)
Borja Iglesias (Celta de Vigo)
Víctor Muñoz (Osasuna)
Lamine Yamal (Barcelona)
O zagueiro Eric Garcia é a grande novidade na convocação. O zagueiro do Barcelona não joga pela seleção da Espanha desde a Copa do Catar. A presença do atacante Yemeri Pino, do Crystal Palace, também chama atenção. A principal ausência da lista ficou por conta da ausência de Fermín López. Titular em boa parte do ciclo, o atleta sofreu uma fratura no quinto metatarso do direito e já era desfalque confirmado após realização da cirurgia no pé. Outros nomes que ficaram, inclusive, fora até mesmo da pré-lista, com 55 nomes, são o atacante Álvaro Morata e o lateral Dani Carvajal.
Nome indispensável na lista, Lamine Yamal é o grande da La Roja. O atacante, porém, devido a uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, pode perder os dois primeiros jogos da Copa do Mundo, contra Cabo Verde e Arábia Saudita.
Pelo grupo H, a Seleção Espanhola estreia no dia 13 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta. Na sequência, encara a Arábia Saudita (21 de junho), também em Atlanta, e encerra a fase de grupos contra o Uruguai (26 de junho), em Zapopan, no México.
