Premier League virou Brasileirão? Campeonato Inglês tem 11 técnicos demitidos na temporada

Na última temporada, 11 técnicos foram demitidos de clubes da Premier League apesar da aparente estabilidade dos profissionais na Europa. Em 2025, os clubes do Brasileirão mandaram embora 22 treinadores, o que mostra que as realidades são distintas, mas não tão grandes.

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Na luta contra o rebaixamento durante grande parte da Premier League, o Nottingham Forest tem o recorde de demissões com três treinadores tendo sido mandados embora na temporada. O clube de Evangelos Marinakis iniciou o torneio com Nuno Espírito Santo, mas também contou com Ange Postecoglou, Sean Dyche e, atualmente, Vitor Pereira.

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Na sequência, Chelsea e Tottenham surgem na vice-liderança com duas demissões para cada um dos clubes londrinos. Por fim, Manchester United, West Ham, Burnley e Wolverhampton também desligaram um treinador ao longo da temporada europeia.

Em 2024/2025, a Premier League contou com apenas sete demissões ao longo de suas 38 rodadas. Na ocasião, o Southampton liderou a lista dos clubes que mais rescindiram contratos de treinadores com as saídas de Russell Martin e Ivan Juric.

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Com isso, a Premier League presenciou um aumento de 57,1% em demissões de treinador de 2024/2025 para 2025/2026. No entanto, o número não representa um recorde, uma vez que o Campeonato Inglês viu uma onda de 13 rescisões de contratos em 2021/2022.

Na temporada, 11 treinadores foram demitidos de clubes da Premier League (Foto: Arte/NotebookLM)

Premier League em comparação com outras grandes ligas

Na Alemanha, 10 treinadores foram demitidos ao longo da última temporada da Bundesliga. Na luta contra o rebaixamento, o Wolfsburg ocupou o topo da lista, tendo rescindido o contrato de dois técnicos em 2025/2026.

Na França, oito treinadores foram demitidos, enquanto Liam Rosenior deixou o Strasbourg para assumir o Chelsea em janeiro, o que totaliza nove mudanças. O Nantes liderou entre os clubes que mais mandaram técnicos embora com dois desligamentos.

Na Espanha, assim como na França, oito treinadores foram demitidos ao longo da La Liga com destaque para a saída de Xabi Alonso do Real Madrid. Na Lanterna, o Oviedo liderou entre as equipes com mais desligamentos com duas demissões na temporada.

Na Itália, sete técnicos foram demitidos, o que faz com que o país seja o que menos desligou treinadores das cinco grandes ligas europeias. Juventus, Atalanta, Torino, Fiorentina, Genoa, Verona e Pisa fizeram uma troca no comando de seus clubes ao longo de 2025/2026.

Dança das cadeiras de treinadores nas cinco grandes ligas da Europa (Foto: Arte/NotebookLM)

Clubes ingleses ganharão rostos novos na próxima temporada

Na próxima temporada, a Premier League verá diversos treinadores novos no comando de suas equipes. No Chelsea, Xabi Alonso foi anunciado como o comandante dos Blues para 2026/2026, enquanto Manchester City se despediu de Pep Guardiola, mas ainda não definiu o próximo técnico.

Além dos gigantes do Big Six, Bournemouth não será comandado por Andoni Iraola, enquanto o Crystal Palace não será treinado por Oliver Glasner. Por outro lado, o Liverpool ainda não decidiu pela permanência ou demissão de Arne Slot antes do início da próxima temporada.

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