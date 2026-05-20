Luxemburgo projeta Neymar na Copa do Mundo e cita Messi: 'É muito simples'

Durante participação em programa do Léo Dias, Vanderlei Luxemburgo foi enfático sobre a utilização de Neymar na Copa do Mundo. O treinador foi questionado pelo jornalista Ivan Moré sobre a capacidade do camisa 10 do Santos de exercer funções defensivas para ajudar taticamente a equipe no momento em que não possuir a bola.

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A partir da pergunta, o treinador, que já trabalhou com Neymar, utilizou Lionel Messi na seleção argentina como um exemplo para a situação do jogador no time de Carlo Ancelotti:

— O Messi volta para marcar? Eu pergunto para você: o Messi volta? Então tu quer que o Neymar volte? O Messi não volta. Como é que você vai botar o Messi indo lá pegar o lateral até o fundo? Olha o gol onde é que está para ele! Você quer que o Neymar volte para marcar porque o mundo acha que tem o futebol competitivo... Não, é competitivo para alguns atletas, para outros não. É muito simples. O Neymar é talentoso — iniciou Vanderlei.

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Ao continuar, Luxemburgo relembrou um episódio vivido com Rivaldo, que tinha voltado para marcar um lateral:

— Uma vez eu peguei o Rivaldo e falei: "Rivaldo, vem cá, para aqui. Onde é que está o gol para você?". "Ah, está longe". "Como é que você quer fazer gol se você vem pegar... vem pegar o lateral aqui?" Quem tem que pegar o lateral é o jogador que não tem o talento do Neymar, cara! Você não pode apertar o Neymar para pegar jogador lá atrás. Tem que botar outro jogador. Alguém tem que correr para ele. Alguém teve que correr para o Romário, alguém teve que correr para o Bebeto, alguém tem que correr para alguém, cara — complementou o treinador.

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— O time de futebol se faz com os jogadores: um que toca piano, o outro que toca violino, o outro que toca pandeiro... É assim, cara. Então alguém corre por alguém. Por exemplo, o Brasil hoje quer ter dois volantes? Para poder jogar com quatro atacantes, tem que ter dois volantes e uma linha de quatro forte atrás, para você liberar os caras (atacantes) — finalizou, na LeoDias TV.

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Neymar foi convocado para jogar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Entenda quais são os planos de Santos e Neymar até a disputa da Copa do Mundo

Após a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo e a confirmação de que Neymar estará em campo com a camisa do Brasil, a pergunta que fica no ar é qual será o planejamento para o camisa 10 do Santos até a competição mundial.

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Neymar não tem lesão, mas sofreu uma pancada na panturrilha direita no último jogo do Santos e passará a semana cuidando do local. A tendência é que o camisa 10 seja poupado das partidas da Sul-Americana e do Brasileirão até viajar com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Durante este período sem atuar, o atacante cumprirá um cronograma individualizado em conjunto com seu fisioterapeuta pessoal, Ricardo Rosa, que também faz parte da Seleção Brasileira, com o departamento médico santista. Neymar tem toda uma estrutura de academia em sua casa e também deverá utilizar as dependências do clube.

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Não é segredo que o atacante do Peixe e do Brasil realiza exames de forma periódica por dois motivos: o primeiro é em razão da idade, já que Neymar tem 34 anos, e o segundo é por conta do histórico de lesões do jogador. E foi justamente por isso que a CBF pediu que fizesse exames como forma de precaução antes da convocação final.

Os jogadores convocados se apresentam no dia 27 de maio na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, onde darão início à preparação para a disputa do torneio.

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