A Comissão Disciplinar da Conmebol rejeitou o protesto do Flamengo contra a escalação do zagueiro Marcos Rojo no jogo de volta da semifinal contra o Estudiantes, disputado no dia 22 de outubro, no Maracanã. Além de negar o pedido, a entidade também recusou o pedido de medidas cautelares apresentado pelo clube brasileiro. Com a decisão, o time argentino está mantido na final e enfrentará o Palmeiras no dia 28 de novembro.

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Trecho da decisão da Conmebol sobre Flamengo x Estudiantes (Foto: Divulgação)

Flamengo ainda pode recorrer à Conmebol

A decisão da Comissão Disciplinar considerou uma medida cautelar emitida em 21 de outubro pela vice-presidente da Câmara de Apelações do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Na ocasião, o órgão autorizou provisoriamente o zagueiro argentino a entrar em campo contra o Flamengo.

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Apesar da decisão desfavorável, o Rubro-Negro ainda pode apresentar recurso à Comissão de Apelações da Conmebol. O prazo é de sete dias corridos, contados a partir do dia seguinte à notificação dos fundamentos da decisão.

O caso também terá um novo capítulo no Tribunal Arbitral do Esporte. O TAS ainda julgará o mérito da apelação apresentada pelo Estudiantes em 12 de novembro. Até lá, a decisão da Conmebol mantém os argentinos na final da Libertadores.

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Muslera defende pênalti de Jorginho durante Flamengo x Estudiantes (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Estudiantes publica nota oficial

Após a decisão da Comissão Disciplinar, o Estudiantes publicou em suas redes sociais o resultado.

"O Club Estudiantes de La Plata informa que a Comissão Disciplinar da CONMEBOL resolveu rejeitar integralmente a reclamação apresentada pelo Flamengo em relação à suposta escalação irregular de Marcos Rojo na semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026, assim como seu pedido de medidas cautelares.

¡Nos vemos el 28, familia!"

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