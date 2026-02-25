A reta final da Champions League se tornou um termômetro decisivo para as últimas escolhas de Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Com nomes consolidados mantendo números expressivos e outros atletas ganhando espaço no cenário continental, o mata-mata do torneio europeu funciona como vitrine definitiva para quem busca garantir vaga no Mundial.

A relevância da Champions League como palco decisivo não se limita ao aspecto esportivo. O torneio movimenta audiências expressivas ao redor do mundo e, no Brasil, os números impressionam. Na última edição, a competição gerou aumento de 69% de espectadores na TNT Sports em comparação com o ano anterior. Na Flashscore, plataforma de resultados ao vivo, 34 milhões de usuários buscaram informações do torneio em uma única noite, com picos de 1,3 milhão de requisições por segundo.

Vini Jr faz gol histórico e ultrapassa Kaká

Na última quarta-feira (18), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions, Vini Jr foi decisivo na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, fora de casa. Aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante acertou um chute colocado no ângulo e garantiu o triunfo espanhol. O golaço também teve peso histórico: Vini Jr chegou a 31 gols na competição, ultrapassou Kaká e se isolou como o segundo brasileiro com mais gols na história do torneio, atrás apenas de Neymar.

Gabriel Jesus ostenta média histórica e Martinelli busca recorde

Outro atacante que vive grande fase é Gabriel Jesus. O camisa 9 foi o nome do jogo na vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, no San Siro, marcando duas vezes ainda no primeiro tempo. Com 26 gols em 54 partidas, Jesus ostenta uma das melhores médias entre brasileiros na história da Champions: é o segundo jogador brasileiro em atividade com melhor média de gols por jogo no torneio, atrás apenas de Neymar. Ele também figura como o quinto maior artilheiro do país na competição, superando nomes como Ronaldo, Adriano e Ronaldinho Gaúcho.

No mesmo Arsenal, Gabriel Martinelli também se destaca. O ponta encerrou a fase de liga com seis gols em sete jogos, foi o artilheiro da equipe na competição e ajudou os Gunners a avançarem diretamente às oitavas de final com campanha perfeita. O brasileiro está a apenas um gol de igualar o recorde de Thierry Henry, que marcou sete vezes em uma única edição da Champions pelo clube londrino.

Além dos já consolidados, outros brasileiros começam a ganhar holofotes no mata-mata europeu. No jogo de ida dos playoffs, o Galatasaray goleou a Juventus por 5 a 2, em Istambul, com atuação decisiva de Gabriel Sara, autor de um gol e uma assistência. Arthur, lateral do Bayer Leverkusen, também aparece no radar. Convocado em 2023 para a Seleção principal, o jogador vive sua melhor temporada na Europa, com evolução física expressiva e números que chamam a atenção de Ancelotti.

