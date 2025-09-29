Com clássico, Federação Espanhola define local da Supercopa da Espanha
Real Madrid, Athletic, Barcelona e Atlético de Madrid são os times que se enfrentarão em janeiro
A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou na manhã desta segunda-feira as datas e o palco da Supercopa da Espanha de 2026. A cidade escolhida foi de Jidá, na Arábia Saudita, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
As disputas, que envolvem Real Madrid, Athletic, Barcelona e Atlético de Madrid, serão realizadas entre quarta-feira a domingo de janeiro (7 a 11/01) no estádio King Abdullah Sports City, popularmente conhecido como Al Jawhara ("a joia radiante", em português).
Será a terceira vez na história do torneio - e o segundo ano consecutivo - que a Federação Espanhola escolhe o estádio como palco para receber as disputas da Supercopa da Espanha.
Os confrontos das semifinais foram definidos após sorteio e ficaram da seguinte maneira: Barcelona x Athletico e Atlético de Madrid x Real Madrid. As equipes se enfrentam em busca das duas vagas para a final, que dará ao vencedor o primeiro grande troféu do ano.
|Semifinal 1
|Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
|Estádio Alinma, KASC
|Jidá
Semifinal 2
Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
Estádio Alinma, KASC
Jidá
Final
Domingo, 11 de janeiro de 2026
Estádio Alinma, KASC
Jidá
Sobre o Estádio Al Jawhar (Rei Abdullah)
O Estádio Al Jawhara, com capacidade para 60.000 pessoas, onde será disputada a Supercopa da Espanha de 2025, está localizado na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá. O local, que também sediou a edição de 2020, quando o Real Madrid foi coroado campeão, receberá o Athletic Club, o Barcelona, o Atlético de Madrid e, mais uma vez, o Real Madrid.
Inaugurado em março de 2014, é a casa do Al-Ittihad Jeddah e também foi a casa do Al-Ahli Saudi FC até que eles foram rebaixados para a Segunda Divisão e mudaram o estádio para um com capacidade menor.
Em 16 de janeiro de 2019, o Al Jawhara sediou a Supercopa da Itália, onde a Juventus de Turim conquistou a taça após vencer o Milan por 1 a 0. O recorde de público do estádio da Arábia Saudita foi estabelecido em um amistoso entre Argentina e Brasil em outubro de 2028, que teve casa cheia.
