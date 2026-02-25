Uefa nega recurso; Prestianni ataca Real Madrid e apaga publicação

A Uefa rejeitou nesta quarta-feira (25) o recurso apresentado pelo Benfica contra a suspensão preventiva de Gianluca Prestianni, confirmando que o atacante argentino está fora do jogo de volta dos playoffs da Champions League contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Minutos após a decisão, Prestianni usou as redes sociais para atacar a entidade europeia e o clube espanhol, mas apagou a publicação pouco tempo depois.

Na mensagem que ficou no ar por poucos minutos, o argentino criticou abertamente a Uefa e sugeriu favorecimento ao Real Madrid na condução do caso. A postagem fazia referência direta à suspensão que o tirou da partida decisiva e também a um lance envolvendo Valverde no jogo de ida, que o Benfica denunciou sem sucesso.

– Dar um soco sem bola pode, sem sanções. Mas castigar sem provas pode-se, vê-se. Já nem tentam esconder com o Real. Dão vergonha – escreveu Prestianni, em tradução livre.

O atacante argentino foi suspenso preventivamente na última segunda-feira (23) pelo Departamento de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, após a denúncia de racismo feita por Vini Jr. O brasileiro acusou Prestianni de chamá-lo de "macaco" durante a partida no Estádio da Luz. O Benfica recorreu da decisão, mas o recurso foi negado horas antes do jogo de volta.

Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Suspensão mantida e ausência de Prestianni confirmada

Com a decisão da Uefa, Prestianni está oficialmente fora do confronto no Bernabéu. O argentino sequer viajou com a delegação do Benfica para Madri, e sua ausência já era esperada pela comissão técnica. Além dele, o técnico José Mourinho também não estará no banco de reservas. O português cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo de ida e, em sinal de protesto, decidiu não comparecer ao estádio, segundo a imprensa portuguesa e espanhola.

O Real Madrid, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira para confirmar a classificação às oitavas de final. A equipe de Álvaro Arbeloa tem a vantagem de 1 a 0 construída fora de casa e conta com o apoio da torcida no Bernabéu para avançar na competição.

