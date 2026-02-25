Além de Mbappé, Real Madrid tem outros cinco desfalques contra o Benfica; veja

Sem Kylian Mbappé na lista de relacionados, o Real Madrid soma outros cinco desfalques para o duelo decisivo contra o Benfica nesta quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu, pelo jogo da volta dos playoffs da Champions League. Além do atacante francês, Arbeloa não conta com Dean Huijsen, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos e Rodrygo.

Militão e Bellingham já estavam afastados há mais tempo por conta de problemas físicos. Havia expectativa quanto à recuperação de Huijsen e Ceballos, mas o clube confirmou em seu site oficial que ambos seguem fora da partida.

Rodrygo, por outro lado, cumprirá o segundo jogo de suspensão após ter sido expulso contra o Benfica, ainda na fase de liga da competição. O atacante recebeu punição de duas partidas na Champions e, por isso, desfalca a equipe novamente.

Mbappé ficou fora da relação após precisar interromper o treinamento desta terça-feira (24) devido a um desconforto na articulação, e logo depois foi diagnosticado com dores no joelho esquerdo. A previsão é que o atacante permaneça fora da equipe ao menos até o confronto contra o Celta de Vigo, marcado para 7 de março, pelo Campeonato Espanhol.

Em 2026, ele já desfalcou o time em três partidas pelo mesmo problema: não enfrentou o Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha, nem atuou contra Real Betis e Real Sociedad, pela La Liga. Em diferentes momentos, também realizou trabalhos separados do restante do elenco.

Veja a provável escalação do Real Madrid sem os desfalques

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Vini Jr e Gonzalo García.

Real Madrid divulga lista de relacionados contra o Benfica na Champions (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Como chegam Real Madrid e Benfica?

O Real Madrid recebe o Benfica com vantagem no confronto após vencer por 1 a 0 em Lisboa, no jogo de ida. Com o resultado construído no Estádio da Luz, a equipe comandada por Álvaro Arbeloa depende apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final.

Já o time dirigido por José Mourinho precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Em caso de triunfo por um gol, a decisão seguirá para a prorrogação e, persistindo a igualdade no placar agregado, será definida nos pênaltis.

O confronto ocorre em meio a um ambiente de tensão após a acusação de injúria racial contra Vini Jr na semana anterior. Enquanto o caso é apurado, a Uefa suspendeu provisoriamente o argentino Prestianni, que está fora da partida em Madri.

