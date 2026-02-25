Torcida do Real Madrid organiza mosaico em defesa de Vini Jr: 'Não ao racismo'

A torcida do Real Madrid fará uma manifestação em defesa de Vini Jr nas arquibancadas do Santiago Bernabéu para o confronto contra o Benfica desta quarta-feira (25), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. De acordo com o jornal espanhol "Marca", será exibido um mosaico com as mensagens "Não ao racismo" e "Respeito", em referência aos fatos ocorridos no jogo de ida e à denúncia feita pelo atacante brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a publicação, a manifestação está prevista para o momento da entrada das equipes em campo. O mosaico será feito em forma de resposta após Vini Jr denunciar o atacante Prestianni por injúria racial na partida em Portugal, que foi o episódio central da polêmica durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica.

continua após a publicidade

Após marcar o gol da partida, o brasileiro comemorou com uma dança em frente a uma das bandeiras de escanteio e, na sequência, acusou o jogador argentino de proferir insultos racistas contra ele. A denúncia foi imediatamente endossada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o adversário chamar o camisa 7 de "macaco" por cinco vezes.

O caso tomou proporções globais e a Uefa definiu, até o momento, como única punição afastar o jogador do confronto de volta da Champions League. Na segunda-feira, a entidade europeia anunciou a suspensão provisória do atacante Gianluca Prestianni, investigado após ser acusado por Vinícius de ter proferido ofensa racista durante a partida do jogo de ida.

continua após a publicidade

Além do Real Madrid, Flamengo também já homenageou Vini Jr em mosaico

Outro clube que fez uma série de homenagens em apoio a Vini Jr após episódios de racismo na Europa foi o Flamengo, clube que o revelou ao futebol profissional. Em maio de 2023, na entrada de campo de um jogo contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro organizou um mosaico com a frase "Todos com Vini Jr" e também entrou em campo com as palavras de apoio estampadas no uniforme.

Flamengo homenageia Vini Jr com mosaico no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)

As homenagens aconteceram após as polêmicas no Estádio de Mestalla, quando o Real Madrid visitou o Valencia em março daquele ano, por um jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. Com os nervos à flor da pele em campo, a torcida da casa abraçou o time. Como consequência, os jogadores merengues se tornaram alvos, sendo Vini Jr o principal deles.

interrompeu a partida depois de ter sido chamado de "macaco" por boa parte do estádio.

Uma grande confusão tomou conta dos gramados, com Vinicius apontando para torcedores em específico e questionando o árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea. Os jogadores do Valencia, por sua vez, tentaram acalmar a situação. O jogo terminou em 1 a 0 para o time da casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.