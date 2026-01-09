Alvo do Palmeiras, Almada sofre com lesão e falta de sequência no Atlético de Madrid

Alvo do Palmeiras, Thiago Almada não vive a melhor fase de sua carreira desde sua chegada no Atlético de Madrid. O meia argentino sofreu com lesão muscular, falta de sequência e pode ser negociado pelo clube espanhol na janela de transferências de janeiro.

Contratado com grandes expectativas na última janela, Thiago Almada iniciou sua trajetória como titular no Atlético de Madrid. O camisa 11 iniciou os duelos contra Espanyol, Elche e Alavés, que foram os primeiros compromissos da equipe de Diego Simeone na La Liga.

No entanto, o meia sofreu uma lesão muscular durante a Data Fifa de setembro no período em que defendia a Argentina, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Desde então, Almada perdeu sete jogos consecutivos pelo Atlético de Madrid por conta de um edema na perna direita.

No dia 18 de outubro, Almada retornou ao banco de reservas do Atlético de Madrid para o confronto com o Osasuna, pela La Liga. O argentino entrou no segundo tempo, atuou por 27 minutos e foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 de sua equipe.

No dia 1º de novembro, o jogador teve mais uma grande atuação na vitória dos colchoneros por 3 a 0 sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o camisa 11 marcou um gol e contribuiu com uma assistência em apenas 22 minutos em campo.

No entanto, Almada sofre com a falta de sequência no Atlético de Madrid, principalmente desde a volta de lesão. Nesse período, o atleta soma 378 minutos em 13 partidas disputadas, tendo sido titular apenas duas vezes. Em quatro ocasiões, o jogador nem saiu do banco de reservas.

Os números evidenciam a falta de sequência e de protagonismo de Almada no Atlético de Madrid. Com esse papel secundário, os colchoneros não descartam uma negociação com termos que possam agradar o clube em meio a uma temporada decepcionante até o momento.

Almada mira Copa do Mundo de 2026

Um dos motivos para Almada cogitar uma mudança do Atlético de Madrid é a Copa do Mundo de 2026. O meia argentino busca uma minutagem maior para concorrer a uma das vagas de titular do time de Lionel Scaloni.

Segundo o jornalista Gastón Edul, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação de Almada para a próxima temporada e formalizou uma proposta formal por 50% dos direitos econômicos do camisa 11. O argentino já brilhou nos gramados brasileiros quando defendeu o Botafogo no segundo semestre de 2024 e foi um dos protagonistas nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

