Ex-alvo do Flamengo defende presunção de inocência de Prestianni em caso com Vini Jr

Ex-alvo do Flamengo, o treinador Carlos Carvalhal defendeu a presunção de inocência de Prestianni no caso da suposta injúria racial contra Vini Jr. Em entrevista ao "As", o português entende que a verdade deve ser apurada por um tribunal da Uefa.

- Perguntei opiniões de colegas sobre ele (Prestianni) e me disseram que era uma boa pessoa, que nunca teve nenhum tipo de incidente desse tipo. Eu estava comentando a partida e disse mais ou menos isso: "Primeiro ponto é que deve-se estar contra qualquer ação de racismo, seja com quem for. Segundo ponto é que é o momento de que um tribunal da Uefa explique o que ocorreu. Por últimos, sou favorável a presunção de inocência deste e de todos os casos". Se for provado que houve racismo, Prestianni deve ser punido duramente.

Na sequência, Carvalhal comentou sobre as declarações de José Mourinho a respeito da situação envolvendo Prestianni e Vini Jr. O português pregou cautela e cuidado para não bater o martelo sobre o argentino acusado de injúria racial pelo brasileiro de forma precipitada.

- (Mourinho) Parte do princípio de que as duas partes dizem a verdade. Eu não estou aqui para criar qualquer tipo de dúvida. Há duas versões. Infelizmente, as câmeras não provam qual delas é a verdadeira. Imagina que não seja verdade. Estamos destinando um jovem de 20 anos a ter um grande problema para o resto de sua vida. Caso contrário, se for verdade e se for provado, que seja castigado duramente.

Nesta quarta-feira (25), Vini Jr não reencontrará Prestianni, que está suspenso preventivamente pela Uefa e desfalca o Benfica contra o Real Madrid. As equipes decidem uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

Ex-alvo do Flamengo, Carvalhal comenta caso entre Vini Jr e Prestianni (Foto: Nikolay Doychinov/AFP)

Relembre o caso entre Vini Jr e Prestianni

Aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr marcou um golaço em favor do Real Madrid sobre o Benfica. Na comemoração, o brasileiro dançou na frente da bandeirinha de escanteio com o escudo do clube português e em direção aos fãs portugueses.

Nesse momento, Prestianni foi tirar satisfações com o camisa sete do Real Madrid, o que deu início a uma confusão generalizada. Na ocasião, Vini Jr ainda foi punido com um cartão amarelo, uma vez que o árbitro entendeu que o brasileiro provocou desnecessariamente os torcedores do Benfica.

Quando os jogadores retornavam para seus lados do campo para o reinício do jogo, Prestianni e Vini Jr seguiam discutindo quando o argentino colocou a camisa por cima da boca e falou algo em direção ao brasileiro. Imediatamente, o camisa sete do Real Madrid correu em direção ao árbitro François Letexier e faz a denúncia.

Após a vitória do Real Madrid, Kylian Mbappé foi um dos personagens mais incisivos na defesa de Vini Jr. Em entrevista, o atacante revelou ter escutado Prestianni insultar o brasileiro com injúrias raciais mais de cinco vezes.

- No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos.

Em coletiva, José Mourinho questionou a forma como Vini Jr comemorou o gol, mas ficou em cima do muro sobre o suposto caso de injúria racial praticado por Prestianni. Em nenhum momento, o treinador português prestou solidariedade em relação a situação do brasileiro.

- Eu conversei com os dois. O Vinicius me disse uma coisa, mas o Prestianni me disse outra. Não posso tomar partido, 'nem ser Benfica nem ser Real Madrid,' e dizer que acredito 100% no Prestianni. Mas não posso dizer que o que Vinicius me disse é verdade. Eu não posso. Vinicius marca um gol que só ele ou o Mbappé conseguem marcar. Ele tinha que subir nos ombros de seus companheiros e não mexer com 60.000 pessoas neste estádio. Essa é a única coisa que digo. Por que ele não comemora como Di Stefano, Pelé ou Eusébio? Você marca um golaço e depois... Por que? Isso sempre está acontecendo com ele. Essa é a única coisa que não entendo.

Embora não tenha dado declarações aos meios de comunicação, Vini Jr não demorou para se pronunciar em suas redes sociais. O camisa sete do Real Madrid fez críticas direcionadas a Prestianni, mas também ao árbitro da partida.

- Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.

Alvo da acusação de Vini Jr, Prestianni também se pronunciou nas redes sociais e se defendeu da denúncia feita pelo atacante brasileiro. O atleta ganhou apoio público do Benfica, que disse estar ao lado de seu jogador em meio a guerra de narrativas.

- Quero declarar que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Jr., que lamentavelmente interpretou mal o que acha que escutou. Jamais fui racista e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid.

Em meio a esse cenário, Gianni Infantino, presidente da Fifa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e diversas personalidades do esporte se pronunciaram sobre o caso. Por outro lado, o Benfica rebateu jogadores do Real Madrid que saíram em defesa de Vini Jr no Estádio da Luz.

