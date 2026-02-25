Presidente de LaLiga comenta relevância de Vini Jr na luta contra o racismo

O presidente de La Liga, Javier Tebas, reconheceu que os casos de injúria racial contra Vini Jr levaram a liga espanhola a rever sua atuação no combate ao problema. Em entrevista ao "ge", o dirigente afirmou que a mobilização provocada pelo atacante do Real Madrid evidenciou falhas no enfrentamento da questão.

— Porque com o caso do Vinicius nos demos conta de que não fazíamos o suficiente. Havia uma situação que tínhamos que mudar. Não podemos seguir igual.

Tebas declarou que o debate precisa avançar também em outras competições do continente e apontou que a postura pública do jogador contribuiu para ampliar a repercussão dos episódios.

— Acredito que esse trabalho terá que ser feito em mais competições. Creio que Vinicius tem mais insultos racistas porque se converteu num líder contra o racismo. É um homem muito claro nesse aspecto, não tem dúvidas, é valente em suas manifestações, suas atitudes, seus feitos, na sua luta contra o racismo. É muito por essas circunstâncias — afirmou Javier Tebas.

Real Madrid x Benfica voltou a evidenciar casos de racismo contra Vini Jr

O tema voltou ao centro das discussões após Vinicius denunciar ofensa racista do atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, em jogo dos playoffs da Champions League. O argentino foi suspenso provisoriamente pela Uefa, que investiga o caso, e não estará em campo no jogo da volta em Madri. Em março de 2024, antes de partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, torcedores foram flagrados chamando o brasileiro de chimpanzé nos arredores do Estádio Metropolitano.

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

— Que possamos fechar arquibancadas. Se tem o insulto racista, e não são identificados pela torcida… O autor é quem insulta, mas o outro o encobre. Fechar as arquibancadas, em alguns casos o estádio, que seja. Tem que extirpar do estádio a figura que insulta.

Após embates públicos com o atacante, Tebas pediu desculpas e admitiu que os casos não eram isolados. Em 2023, a liga lançou a plataforma LALIGA VS Racism e, em 2024, incorporou protocolo aprovado pela Fifa para incidentes de racismo.

