Botafogo é 16 vezes mais valioso que o Nacional de Potosí

O Botafogo receberá, na próxima quarta-feira (25), o Nacional de Potosí, para decidir a classificação da Libertadores. Veja quanto vale a modesta equipe boliviana, que bateu o alvinegro na altitude, no jogo de ida, pelo placar de 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores

Enquanto a equipe carioca está avaliada em 110,95 milhões de euros (R$ 686,78 milhões)l o time da Bolívia detém um plantel estimado em 6,70 milhões de euros (R$ 41,47 milhões). Com isso, o Botafogo é 16,56 vezes mais valioso que o Nacional Potosí.

Para se ter uma ideia da diferença de investimento entre as equipes, Vitinho, lateral do alvinegro, vale 8 milhões de euros (R$ 49,52 milhões), 1,3 milhão de euros a mais que todo o plantel boliviano.

continua após a publicidade

Botafogo luta por vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

10 jogadores mais valiosos do Botafogo:

1 . Danilo – 22,00 milhões de euros (R$ 136,18 milhões) 2 . Álvaro Montoro – 10,00 milhões de euros (R$ 61,90 milhões) 3 . Cristian Medina – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões) 4 . Arthur Cabral – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões) 5 . Vitinho – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões) 6 . Artur – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões) 7 . Matheus Martins – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões) 8 . Santiago Rodríguez – 5,50 milhões de euros (R$ 34,05 milhões) 9 . Alexander Barboza – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões) 10 . Nathan Fernandes – 4,00 milhões de euros (R$ 24,76 milhões)

➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

10 jogadores mais valiosos do Nacional Potosí: