Botafogo é 16 vezes mais valioso que o Nacional de Potosí

Jogo acontece às 21h30 desta quarta-feira (25)

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 25/02/2026
10:00
Foto da equipe do Botafogo antes da partida contra o Nacional de Potosí (Photo by Aizar RALDES / AFP)
imagem cameraFoto da equipe do Botafogo antes da partida contra o Nacional de Potosí (Photo by Aizar RALDES / AFP)
  • Mais Notícias

O Botafogo receberá, na próxima quarta-feira (25), o Nacional de Potosí, para decidir a classificação da Libertadores. Veja quanto vale a modesta equipe boliviana, que bateu o alvinegro na altitude, no jogo de ida, pelo placar de 1 a 0.

➡️ Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores

Enquanto a equipe carioca está avaliada em 110,95 milhões de euros (R$ 686,78 milhões)l o time da Bolívia detém um plantel estimado em 6,70 milhões de euros (R$ 41,47 milhões). Com isso, o Botafogo é 16,56 vezes mais valioso que o Nacional Potosí.

Para se ter uma ideia da diferença de investimento entre as equipes, Vitinho, lateral do alvinegro, vale 8 milhões de euros (R$ 49,52 milhões), 1,3 milhão de euros a mais que todo o plantel boliviano.

Botafogo luta por vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo luta por vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

10 jogadores mais valiosos do Botafogo:

    1.
  1. Danilo – 22,00 milhões de euros (R$ 136,18 milhões)
    2. 2.
  2. Álvaro Montoro – 10,00 milhões de euros (R$ 61,90 milhões)
    3. 3.
  3. Cristian Medina – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
    4. 4.
  4. Arthur Cabral – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
    5. 5.
  5. Vitinho – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
    6. 6.
  6. Artur – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
    7. 7.
  7. Matheus Martins – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
    8. 8.
  8. Santiago Rodríguez – 5,50 milhões de euros (R$ 34,05 milhões)
    9. 9.
  9. Alexander Barboza – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
    10. 10.
  10. Nathan Fernandes – 4,00 milhões de euros (R$ 24,76 milhões)

10 jogadores mais valiosos do Nacional Potosí:

    1.
  1. Andres Torrico – 550 mil euros (R$ 3,40 milhões)
    2. 2.
  2. Maicon Solís – 450 mil euros (R$ 2,79 milhões)
    3. 3.
  3. Jhojan Arce – 375 mil euros (R$ 2,32 milhões)
    4. 4.
  4. Luis Demiquel – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
    5. 5.
  5. Juan Orellana – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
    6. 6.
  6. Óscar Baldomar – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
    7. 7.
  7. Carlos Abastoflor – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
    8. 8.
  8. Leandro Otormín – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
    9. 9.
  9. Willan Álvarez – 325 mil euros (R$ 2,01 milhões)
    10. 10.
  10. Edisson Restrepo – 300 mil euros (R$ 1,86 milhões)

