Botafogo é 16 vezes mais valioso que o Nacional de Potosí
Jogo acontece às 21h30 desta quarta-feira (25)
O Botafogo receberá, na próxima quarta-feira (25), o Nacional de Potosí, para decidir a classificação da Libertadores. Veja quanto vale a modesta equipe boliviana, que bateu o alvinegro na altitude, no jogo de ida, pelo placar de 1 a 0.
Enquanto a equipe carioca está avaliada em 110,95 milhões de euros (R$ 686,78 milhões)l o time da Bolívia detém um plantel estimado em 6,70 milhões de euros (R$ 41,47 milhões). Com isso, o Botafogo é 16,56 vezes mais valioso que o Nacional Potosí.
Para se ter uma ideia da diferença de investimento entre as equipes, Vitinho, lateral do alvinegro, vale 8 milhões de euros (R$ 49,52 milhões), 1,3 milhão de euros a mais que todo o plantel boliviano.
10 jogadores mais valiosos do Botafogo:
- Danilo – 22,00 milhões de euros (R$ 136,18 milhões)
- Álvaro Montoro – 10,00 milhões de euros (R$ 61,90 milhões)
- Cristian Medina – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
- Arthur Cabral – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
- Vitinho – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
- Artur – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
- Matheus Martins – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
- Santiago Rodríguez – 5,50 milhões de euros (R$ 34,05 milhões)
- Alexander Barboza – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
- Nathan Fernandes – 4,00 milhões de euros (R$ 24,76 milhões)
10 jogadores mais valiosos do Nacional Potosí:
- Andres Torrico – 550 mil euros (R$ 3,40 milhões)
- Maicon Solís – 450 mil euros (R$ 2,79 milhões)
- Jhojan Arce – 375 mil euros (R$ 2,32 milhões)
- Luis Demiquel – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
- Juan Orellana – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
- Óscar Baldomar – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
- Carlos Abastoflor – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
- Leandro Otormín – 350 mil euros (R$ 2,17 milhões)
- Willan Álvarez – 325 mil euros (R$ 2,01 milhões)
- Edisson Restrepo – 300 mil euros (R$ 1,86 milhões)
