Barcelona e Athletic Bilbao disputam a primeira partida das semifinais da Supercopa da Espanha nesta quarta-feira (7), que será jogada em Jedá, na Arábia Saudita, sede da competição. Além da vaga na final, o jogo vale também um montante de dinheiro para as equipes em premiação, que será a maior da história nesta edição. A competição distribui um montante de 23 milhões de euros aos clubes, o que corresponde a pouco mais de R$ 145 milhões na cotação atual.

O valor é dividido entre os quatro times que disputam. O torneio atualmente é jogado pelos dois campeões e os dois vices da La Liga e da Copa do Rei, que jogam semifinais e a decisão em jogos únicos. O Barcelona chega como campeão da La Liga 2024/25, enquanto o Athletic Bilbao conquistou a Copa do Rei. Do outro lado da chave, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam por uma vaga na final.

Em 2026, a competição teve um aumento de 3,35 milhões de euros (R$ 21,1 milhões) em comparação a edição anterior. No ano passado, o Barcelona faturou nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) com o título da Supercopa, enquanto o Real Madrid ficou com 7,15 milhões de euros (R$ 45,1 milhões) pelo vice.

O campeonato tem um formato de distribuição entre valores fixos e variáveis de acordo com a classificação. Em 2025, 6,15 milhões de euros foram pagos de forma fixa. O título acrescenta três milhões ao campeão, além um milhão ao vice. Entre os eliminados na semifinal na última edição, o Bilbao recebeu 2 milhões de euros (R$ 12,62 milhões) e o Mallorca ficou com 850 mil euros (R$ 5,36 milhões).

Veja datas dos jogos da Supercopa da Espanha

07/01 - Barcelona x Athletic Bilbao | 16h (de Brasília)

08/01 - Real Madrid x Atletico de Madrid | 16h (de Brasília)

11/01 - Final (às 16h, de Brasília)